Real Time Big Data: Helder Barbalho lidera cenários ao Senado no PA

O governador do Pará, Helber Barbalho (MDB), lidera cenários em uma eventual disputa ao Senado pelo estado, segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada ontem, segunda-feira, 13. Ao todo, quatro cenários foram testados. Foram ouvidas 1.200 pessoas, entre os dias 9 de 10 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

No primeiro, Barbalho aparece em larga vantagem, com 41%. Na sequência, o deputado federal Delegado Éder Mauro (PL) e o ex-governador do Pará, Simão Jatene (sem partido) empatam com 16%.

Já o ministro do Turismo, Celso Sabino (União), tem 7%, contra 6% de Chicão (MDB), presidente da Alepa (Assembleia Legislativa do Estado do Pará), e 4% do senador Zequinha Marinho (Podemos).

Em segundo cenário, o governador segue na liderança com 48% contra 19% de Éder Mauro. Aparecem também o ex-deputado Paulo Rocha (PT) com 14%, o ex-senador Mário Couto (PL) tem 8% e Zequinha Marinho, 4%.

Já em um terceiro panorama, Barbalho apresenta quase metade das intenções, com 48%. Na sequência, Éder Mauro tem 20% e Celso Sabino, 9%. O deputado federal Joaquim Passarinho (PL) marca 8%, Zequinha Marinho, 4%, e a vereadora de Belém e ex-senadora pelo estado, Marinor Brito (PSOL), tem 3%.

No último cenário, sem Helder, o irmão do governador e hoje ministro das Cidades, Jader Barbalho (MDB), tem 26%. Na sequência, Simão Jatene (sem partido) aparece com 22%, Éder Mauro, 21%, Paulo Rocha, 17% e Zequinha Marinho, 5%.

Fonte e imagem: CNN Brasil