Show Safra 2026: Ministro Carlos Fávaro aponta caminhos para crescimento do agro em evento em Mato Grosso

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participou da abertura oficial do Show Safra 2026, em Lucas do Rio Verde, anteontem, segunda-feira, 23. Na ocasião, o chefe da pasta destacou a importância da ampliação de mercados, do acesso ao crédito e da inovação tecnológica para o fortalecimento do agronegócio brasileiro.

Considerado um dos principais eventos do setor no país, o Show Safra reforça o papel de Lucas do Rio Verde como um dos polos de inovação, tecnologia e geração de negócios do agronegócio em Mato Grosso.

Durante a cerimônia, Fávaro ressaltou que o avanço do setor depende da articulação entre políticas públicas, desenvolvimento tecnológico e expansão das relações comerciais internacionais. Segundo ele, iniciativas como o evento contribuem para aproximar produtores, empresas e investidores, além de estimular a disseminação de conhecimento e soluções voltadas ao campo.

O ministro também pontuou a necessidade de ampliar o acesso às oportunidades no setor. Ele destacou que a abertura de mais de 550 mercados internacionais tem sido estratégica para garantir renda aos produtores e enfrentar os desafios do campo. “Vamos ampliar o acesso ao crédito e seguir abrindo mercados, porque é assim que garantimos renda e superamos os desafios do campo”, afirmou.

“Por isso, destaco a importância do Show Safra, para que a gente possa debater a ciência, a tecnologia. E, eu venho aqui com ideias, com propósitos, para fomentar junto com os produtores alternativas que vão minimizar esse impacto, fazendo com que o estado de Mato Grosso e o Brasil continuem crescendo através da agropecuária”, enfatizou o ministro.

AGENDA E REUNIÕES

Ainda durante a programação do evento, o ministro se reuniu com cooperativas para discutir projetos estruturantes voltados ao fortalecimento da agricultura familiar. O encontro contou com a presença do prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz Ribeiro, e do vice-prefeito Joci Piccini.

Entre as propostas debatidas, estão iniciativas de verticalização da produção, como a implantação de uma indústria de polpa de frutas, o processamento de extrato de tomate e o incentivo à apicultura. As ações têm como objetivo criar condições para a execução dos projetos, ampliar oportunidades, fortalecer a organização produtiva e impulsionar o desenvolvimento rural.

ESTRUTURA E PROGRAMAÇÃO

A edição de 2026, realizada entre os dias 23 e 27 de março, apresenta uma programação ampliada e diversificada, refletindo a evolução do agronegócio brasileiro.

Entre os destaques, estão o Show Safra Aero, voltado a demonstrações e negócios da aviação agrícola; o Show Safra Pecuária, que inclui leilões, atividades práticas e debates sobre Integração Lavoura-Pecuária-Floresta; além de iniciativas como o Show Safra Mulher, o Show Safra Connect, o Show Safra Negócios e o inédito Show Safra Educação, dedicado à capacitação profissional.

O evento também reúne projetos como o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Vale do Guaporé (CIDESA), que promove a integração de 16 municípios da região, e o Conecta Hub, focado em inovação, acesso a financiamento e fortalecimento de redes no setor.

Reconhecido pelo impacto econômico, o Show Safra deve movimentar significativamente a economia local e regional. A expectativa é de que sejam atraídas dezenas de milhares de visitantes e centenas de expositores. Na última edição, o evento ultrapassou 170 mil visitantes e reuniu mais de 1.500 marcas, consolidando-se como uma das principais vitrines do agronegócio brasileiro.

Fonte: Brasil 61