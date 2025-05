Primavera recebe do Governo do Pará Ginásio Poliesportivo

O governador Helder Barbalho inaugurou o primeiro ginásio poliesportivo da Vila Jabaroca, no município de Primavera, nordeste paraense, nesta sexta-feira, 02. Trata-se de um equipamento que promete transformar, de forma positiva, a realidade local.

Em seu discurso, o governador destacou a importância da nova estrutura para a comunidade. “Primavera está recebendo uma superestrutura que vai funcionar a favor da educação, da cultura, da juventude local”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que o ginásio será um espaço essencial para o desenvolvimento de atividades esportivas, de lazer e de programas sociais voltados à população.

Helder Barbalho também enfatizou a colaboração entre as esferas governamentais. “Fizemos isso através da parceria do Governo do Estado com a Prefeitura Municipal de Primavera, além do apoio de parlamentares que estiveram colaborando”.

O espaço, com capacidade para 160 pessoas, foi construído com investimento total de R$ 898.738,90 — sendo R$ 603.809,52 provenientes do Governo Federal e R$ 294.979,38 do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

A nova quadra poliesportiva possui 1.007,18 m², dos quais 529,72 m² são destinados à área de jogos. Com arquibancada, rampas de acesso e instalações adaptadas para pessoas com deficiência, o ginásio está apto a receber diversas modalidades esportivas, como futsal, handebol, vôlei e basquete. Além disso, também será utilizado para eventos culturais, shows e outras atividades de entretenimento, contribuindo para a dinâmica econômica da região.

Daniela do Socorro, moradora da Vila Jabaroca há 39 anos, expressou sua satisfação com a inauguração: “Ótimo. Esse é um espaço para os jovens se divertirem”, comentou.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias