Trump volta a criticar Leão XIV e mira também em premiê da Itália

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem, terça-feira, 14, estar surpreso com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e disse que “a inaceitável é ela”. A resposta do republicano repercute as falas proferidas pela premiê em relação às críticas feitas pelo americano ao papa Leão XIV.

Em uma entrevista exclusiva ao jornal italiano Corriere della Sera, ao ser questionado sobre a reação de Meloni, que classificou como “inaceitáveis” as suas críticas ao papa Leão XIV, Trump foi taxativo ao chamar a primeira-ministra de “inaceitável”.

– Ela é que é inaceitável, porque não se importa se o Irã tem uma arma nuclear e faria a Itália voar pelos ares em dois minutos se tivesse a possibilidade – disse.

O líder americano também voltou a criticar o pontífice, sobre quem disse que “não entende e não deveria falar de guerra, porque não tem a menor ideia do que está acontecendo. Não entende que no Irã mataram 42 mil manifestantes no mês passado”.

Na entrevista, feita por telefone e com apenas seis minutos de duração, Trump criticou Meloni por sua suposta inação diante da crise no Irã e a acusou de pretender que os “Estados Unidos façam o trabalho por ela”.

– Já não é a mesma pessoa, e a Itália não será o mesmo país. A imigração está matando a Itália e toda a Europa – sentenciou Trump, após confirmar que ele e Meloni não se falam “há muito tempo”.

E prosseguiu.

– Vocês gostam do fato de a sua primeira-ministra não estar fazendo nada para obter petróleo? As pessoas gostam disso? Não consigo imaginar. Estou chocado com ela. Achava que ela tinha coragem, mas me equivoquei – declarou Trump.

O republicano justificou esse distanciamento porque, segundo ele, Meloni “não quer nos ajudar com a Otan, não quer nos ajudar a nos livrar da arma nuclear. É muito diferente do que eu pensava”.

– Diz simplesmente que a Itália não quer estar envolvida. Embora a Itália obtenha o seu petróleo de lá, embora os Estados Unidos sejam muito importantes para a Itália. Ela não acha que a Itália deva estar envolvida – afirmou.

Além disso, Trump afirmou que a Europa “está se destruindo por dentro” com suas políticas energéticas.

– Pagam os custos de energia mais altos do mundo e nem sequer estão dispostos a lutar pelo Estreito de Ormuz, de onde a recebem. Dependem de Donald Trump para que o mantenha aberto – ressaltou.

Nesse sentido, questionado pelo jornal italiano, revelou ter solicitado à Itália o envio de navios caça-minas para a região, sem sucesso.

– Pedi para enviarem o que quiserem, mas não querem, porque a Otan é um tigre de papel – concluiu.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News com agência EFE