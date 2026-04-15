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MEMP lança projeto Integra para fomentar o empreendedorismo no Pará

Iniciativa será apresentada em Capanema e prevê plataforma digital para fortalecer pequenos negócios e impulsionar a economia local

O Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP) lançou nesta terça-feira, 15, o projeto Integra MEMP, uma iniciativa voltada ao fortalecimento do empreendedorismo nos municípios brasileiros. O evento se realizou às 18h, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Capanema, no nordeste do Pará.

Capanema será o primeiro município do país a receber a iniciativa, que tem como foco estimular a economia local por meio de soluções digitais e estratégias inovadoras. O projeto é resultado de uma parceria entre o MEMP e a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (FAPETEC), formalizada por meio de Termo de Fomento.

Entre os principais destaques está a implantação do marketplace “Rede Capanema”, uma plataforma digital criada para fortalecer o comércio local, ampliar mercados e incentivar a cultura empreendedora. A ferramenta permitirá a integração entre empreendedores, parceiros, influenciadores e consumidores, criando um ecossistema econômico regional.

O Integra MEMP reúne tecnologia, capacitação e acesso a oportunidades para micro e pequenas empresas. Entre os benefícios oferecidos estão o acesso a crédito empresarial, cursos de ensino a distância, estratégias de comunicação digital regionalizada e apoio à comercialização de produtos e serviços locais.

A proposta também busca modernizar as políticas públicas voltadas ao setor, com foco em inovação, conectividade e eficiência na gestão, contribuindo para a redução das desigualdades e o desenvolvimento socioeconômico sustentável.

Localizada na região do Caeté, Capanema foi escolhida como cidade piloto por sua posição estratégica e forte atividade comercial. O município registra intenso fluxo de consumidores e se destaca como um importante polo de negócios, cenário considerado ideal para a implantação da plataforma.

A expectativa é que o projeto fortaleça os arranjos produtivos locais, amplie o acesso a mercados públicos e privados e promova melhorias contínuas no ambiente de negócios da região.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Divulgação

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