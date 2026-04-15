Balanço do primeiro trimestre destaca entregas e investimentos do Governo do Pará em diversas regiões

Ações em saúde, educação, infraestrutura, segurança e cidadania beneficiam milhares de paraenses nos três primeiros meses de 2026

O Governo do Pará realizou, no primeiro trimestre de 2026, uma série de entregas e investimentos estratégicos em diferentes regiões de integração, beneficiando diretamente a população com ações em saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, cidadania, esporte e assistência social.

Na área da saúde, o Estado entregou mais de 5,5 mil óculos de grau por meio dos programas “Por Todas Elas” e “Por Todos Eles”, além de reestruturar dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), em Belém. A rede estadual também foi ampliada com a nova Emergência Cardiológica e a UTI Neonatal do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, a nova unidade de urgência e emergência do Hospital Regional de Cametá, o Hospital Materno-Infantil Anita Gerosa, em Ananindeua, e a primeira etapa do Hospital Materno-Infantil de Marabá.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Ualame Machado, destacou os avanços no período. “Tivemos importantes entregas e avanços na saúde pública. Modernizamos a gestão, ampliamos a rede com novas unidades e hospitais materno-infantis, além de avançar no processo de desapropriação da antiga Maternidade do Povo, em Capitão Poço, que dará lugar ao novo Hospital Regional do Nordeste do Pará”, afirmou.

CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL

A ampliação da rede de cidadania também marcou o período, com a entrega de cinco novas Usinas da Paz nos municípios de Belém (Icoaraci e Outeiro), Paragominas, Itaituba, São Félix do Xingu e Altamira.

Moradora de São Félix do Xingu, a estudante Ana Luiza Pereira ressaltou a importância do equipamento. “Esse espaço oferece serviços de qualidade para quem mais precisa. A cidade não tinha algo assim, e agora temos acesso gratuito a diversas atividades”, disse.

Em Altamira, a moradora Aleânia Pereira destacou o impacto social da iniciativa. “As crianças passaram a ter acesso a diferentes modalidades esportivas. Muitas famílias em situação de vulnerabilidade são beneficiadas, e os jovens passam a ocupar melhor o tempo, com atividades no complexo”, afirmou.

EDUCAÇÃO E OPORTUNIDADES

Na educação, o Governo do Estado entregou quatro escolas nos municípios de Tailândia, Ipixuna do Pará, Tomé-Açu e Portel, além de nove creches em Peixe-Boi, Cachoeira do Arari, Soure, Vigia, Tomé-Açu, Santa Cruz do Arari, Salvaterra, Terra Santa e Faro.

O secretário de Estado de Educação, Ricardo Sefer, reforçou o compromisso com a área. “Estamos ampliando os investimentos com a entrega de novas creches e escolas em todo o Pará, garantindo mais acesso, qualidade de ensino e melhores condições de aprendizagem para os estudantes”, destacou.

SEGURANÇA E INFRAESTRUTURA

Na segurança pública, foram entregues a Delegacia de Cotijuba, em Belém, os grupamentos do Corpo de Bombeiros em Almeirim e Oriximiná, além da Base Fluvial do Baixo Tocantins.

Em infraestrutura, destacam-se obras como a Rua da Marinha e o Complexo do Guamá, em Belém; o Mirante do Boto, em Mocajuba; a orla de São Caetano de Odivelas; além de diversas vias pavimentadas na capital e no interior. Entre elas, a avenida Marechal Rondon, em Redenção, e importantes obras em Portel, como a ponte sobre o rio Muim Muim e a estrada da Japerica, com 19 quilômetros de asfalto.

ESPORTE E LAZER

No segmento de esporte e lazer, foram entregues o Parque Olímpico Mangueirão, em Belém, e o Estádio Maximino Porpino, em Castanhal, ampliando os espaços de convivência e incentivando a prática esportiva em todo o Estado.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias