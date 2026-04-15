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Ação social leva cidadania, serviços e esporte à população em Portel, no Marajó

Moradores de Portel, no arquipélago do Marajó, participaram de uma importante ação social realizada na arena Tomé Primavera, no bairro do Bosque, organizada pelo Clube São Vicente, reunindo serviços essenciais, atividades esportivas e iniciativas voltadas à inclusão social. Foram expedidos diversos documentos como cédula de identidade, carteira profissional, título de eleitor, exames de pressão arterial, corte de cabelo, manicure, entre outros serviços gratuitos.

A programação, destacada em reportagem da TV Caxiuanã, transformou o espaço em um verdadeiro ponto de cidadania, com atendimentos diversos voltados à população, especialmente às comunidades com maior dificuldade de acesso a serviços básicos.

Durante a ação, foram disponibilizados atendimentos como orientação social, serviços de documentação, atendimentos básicos de saúde e atividades recreativas. A iniciativa reforça a importância de levar políticas públicas diretamente aos bairros, facilitando o acesso da população a direitos fundamentais.

Além dos serviços de cidadania, o evento contou com atividades esportivas que mobilizaram crianças, jovens e adultos. O esporte, que já tem forte presença no município, foi utilizado como ferramenta de integração social e promoção da qualidade de vida.

O Clube São Vicente, conhecido por sediar competições e projetos esportivos locais, mais uma vez cumpriu seu papel como espaço de convivência comunitária, fortalecendo vínculos e incentivando a participação popular.

A ação também evidencia o impacto positivo de iniciativas integradas no Marajó, onde a oferta conjunta de serviços contribui para melhorar a qualidade de vida da população e promover inclusão social.

Por Ray Nonato, texto e imagens

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