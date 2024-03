Programa da Prefeitura de Belém apoia o sonho profissional das mulheres

Mais de 80% das 2.560 pessoas qualificadas pelo programa Donas de Si, da Prefeitura de Belém, são mulheres. O programa, realizado por meio do Banco do Povo, tem oferecido cursos com potencial de geração de renda imediata, visando atingir especialmente as mães solo e as mulheres em condição de vulnerabilidade social. Para este ano, serão ofertadas 2.130 vagas em cursos contratados junto aos Serviços Nacionais de Aprendizagem Comercial (Senac), Rural (Senar) e Industrial (Senai).

“Eu terminei o ensino médio e entrei no curso de Excel para melhorar o currículo, ter mais oportunidade (de trabalho)”, contou Raísa Gonçalves, de 20 anos, na conclusão do curso, nesta sexta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher. “Foi a primeira vez no programa. Eu tô amando, tô até triste porque já está acabando”. Ao todo, 17 alunos da turma finalizaram o curso.

CONCLUSÃO

O programa Donas de Si está encerrando uma série de turmas que tiveram inscrições abertas ao público no último mês de janeiro. Entre as alunas, Gabrielle Rodrigues, de 21 anos, concluiu Design de sobrancelhas com embelezamento de cílios. “Eu tinha conhecimento, mas não tinha formação. Eu amei o curso, aprendi bastante coisa. Vou trabalhar com estética”.

Outra aluna foi Lúcia Rocha, de 51 anos, que trabalha com educação infantil, mas fez o curso de Camareira- técnicas de limpeza e arrumação para ter outra opção de trabalho: “Meu sonho é crescer nessa área, ser empreendedora e ensinar outras pessoas”.

Já foram finalizadas 12 dentre as 18 turmas ofertadas, que totalizaram 340 vagas. Ainda estão em sala, alunos de Informática básica, Excel, Agente de limpeza e conservação e Hardware – Montagem e manutenção de computadores.

CADASTRO DE RESERVA

O Banco do Povo de Belém vai iniciar as turmas de cadastro de reserva, ou seja, as pessoas que se inscreveram em janeiro, mas não conseguiram vaga para as turmas que estavam disponíveis e ficaram à espera da formação de novas turmas. As pessoas do cadastro de reserva estão sendo contatadas pela equipe do Banco para o preenchimento de 185 vagas. Os contatos são realizados por telefone, atendendo à ordem de inscrição. No próximo dia 11 irão iniciar as novas turmas de Técnicas de costura: consertos e ajustes, Técnicas básicas de maquiagem e Preparo de pizzas.

Também já estão sendo montadas as turmas de Maquiagem para festa, Unhas de gel, Agente de limpeza e conservação, Doces e salgados para festa, Aperfeiçoamento em modelagem de uniformes, Design de sobrancelhas com embelezamento de cílios, Camareira em meio de hospedagem e Recepção de hotéis: operação e procedimentos.

CERTIFICAÇÃO

Dentro da programação da Prefeitura Municipal de Belém alusiva ao Dia Internacional da Mulher, o Banco do Povo irá realizar a entrega de certificados de conclusão de cursos no bairro do Guamá. Mais de 300 alunas e alunos estão sendo esperados no evento que acontecerá no próximo dia 22, no Hotel Beira-Rio, a partir das 8h da manhã.

Imagens: Agência Belém