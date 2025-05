Programação especial celebra o aniversário de 3 anos da Usina da Paz de Parauapebas

Moradores de Parauapebas, no sudeste paraense, participaram, ontem, sexta-feira, 16, de uma programação especial que celebrou de forma antecipada o aniversário da Usina da Paz do município. A unidade completa 3 anos de fundação amanhã, domingo, 18.

A comemoração reuniu grande público em uma tarde especial que contou com uma série de serviços de lazer e estética, esportes aquáticos, brincadeiras, além de apresentações culturais que animaram o público presente.

Para os moradores do bairro, a programação foi uma ótima oportunidade para celebrar a existência e as mudanças positivas provocadas pela Usina da Paz na comunidade, como afirmou a moradora Maria Oneide Silva. “A Usina já mudou bastante coisa na minha vida. É um espaço muito bom para as crianças e para os adolescentes, que têm incentivo para não entrar no caminho errado. Eu desejo parabéns para a Usina e para toda a comunidade. A gente se sente feliz por participar e convido todos que venham conhecer o projeto.” disse.

“Esta é uma programação muito especial que celebra junto à comunidade os 3 anos da Usina da Paz de Parauapebas, um projeto que nasceu com o propósito de transformar vidas e promover cidadania. É muito importante poder comemorar junto e garantir atendimentos e lazer à população, que faz parte dessa história.” declarou a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga.

USINA DA PAZ DE PARAUAPEBAS

Localizado no bairro Jardim Tropical I, o complexo estadual se consolidou como uma referência no atendimento à população local, com mais de 70 serviços gratuitos que levam mais qualidade de vida, redução da violência e transformação social para a comunidade.

A Usina da Paz Parauapebas foi a quinta unidade do maior projeto de cidadania da América Latina entregue pelo Governo do Pará e a primeira da região sudeste do Estado, na região do Carajás. Desde sua abertura, mais de um milhão de atendimentos já foram realizados no complexo estadual de cidadania.

As Usinas da Paz são complexos de cidadania implantados pelo Governo do Estado para promover inclusão social, reduzir a violência e melhorar a qualidade de vida da população em áreas vulneráveis do Estado.

O projeto faz parte do programa Territórios Pela Paz (TerPaz). Desde 2021, com a entrega da primeira Usina da Paz, os complexos de cidadania já garantiram mais de 9,3 milhões de atendimentos. Atualmente, 13 unidades já estão em pleno funcionamento, na capital e no interior do Estado.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias