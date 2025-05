De Repente…

As obras do chamado “legados da COP 30” continuam a ser inauguradas pelo governador Helder Barbalho. ///// No sábado de ontem, 16, o governo estadual entregou o viaduto que cruza as avenidas Mário Covas e Três Corações, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. ///// Este é o terceiro viaduto inaugurado na Grande Belém somente em 2025. ///// Para satisfazer a curiosidade, o primeiro viaduto construído em Belém é o do Coqueiro, localizado na Rodovia BR-316 com Mário Covas, no bairro do Coqueiro. Sua criação data da década de 1970. ///// Remo e Paysandu encaram mais uma rodada da Série B. Em Goiânia, o Leão enfrenta o Atlético-Go, enquanto o Bicola enfrenta o Goiás, no Mangueirão precisando de uma vitória para desencantar na Segundona. ///// O Remo do técnico Daniel Paulista tenta se manter entre os primeiros colocados após um excelente início do campeonato, com quatro vitórias e três empates nos sete primeiros jogos, e já pinta como um dos candidatos ao acesso à primeira divisão. ///// Já o Paysandu de Luizinho Lopes vive situação delicada no campeonato. Com apenas três pontos conquistados, sem nenhuma vitória, e amargando a incômoda vice-lanterna da competição, o time precisa desesperadamente de uma vitória para ao menos respirar na luta para sair da zona de rebaixamento. ///// Hoje, em casa, o Papão da Curuzu, o Maior Campeão do Pará, como diz a torcida, tem a chance de se recompor. ///// As emoções do jogo serão levadas ao público internauta e ouvinte pelas ondas da Super Rádio Marajoara e portal do jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ. ///// O Pároco da Igreja de Fátima, no bairro de mesmo nome, Ivan Conceição, foi sagrado na quinta-feira, 15, como Cônego e agora integra do Cabido Capital da Arquidiocese de Belém. ///// Ele é providentino e deverá atuar diretamente com Dom Alberto Taveira Correa, Arcebispo Metropolitano de Belém. ///// Aliás, a Igreja de Fátima será erguida à condição de Santuário Mariano da Arquidiocese de Belém dentro em breve. O templo já é chamado de santuário pela comunidade, porém, ainda não tem o título definitivo como santuário mariano, condição a que passará, segundo garante o agora cônego Ivan Conceição. ///// Chega a Belém amanhã, segunda-feira, 19, o novo arcebispo de Belém, Dom Julio End, que é paulistano e foi designado para o cargo de arcebispo coadjutor da capital do Círio de Nazaré pelo então Papa Francisco.