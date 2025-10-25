PSRM e Sespa finalizam programação educativa do Mês da Criança abordando o tema Saúde Bucal

Por Joelza Silva (PSRM)

A programação do Mês da Criança da Unidade de Internação do Pronto-Socorro Dr.Roberto Macedo (PSRM), em Belém, foi finalizada na sexta-feira (24), com mais uma atividade educativa, envolvendo as crianças em um clima descontraído, lúdico e interativo, com o compartilhamento de informações e orientações à cerca do tema “Saúde Bucal”, abordado pelo hospital em parceria com

a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), junto aos pequenos pacientes.

A ação, promovida pela Humanização Hospitalar em quatro sextas-feiras consecutivas, com o apoio da equipe multiprofissional que compõe o Comitê de Humanização, foi concebida com o objetivo de fazer a junção entre brincar e aprender, levando alegria e conhecimento às crianças da Unidade Internação Pediátrica do PS, referência estadual em urgências e emergências clínicas para Belém e região metropolitana.

Utizando recursos lúdicos e linguagem adapatada para melhor entendimento das crianças, os odontólogos do PSRM, Bernardino Ribeiro, e da Coordenação estadual de Saúde Bucal da Sespa, Conceição Cruz, conduziram a ação e levaram valiosas informações sobre a forma adequada de fazer a escovação dos dentes das crianças, orientando também as suas mães e responsáveis, sobre infecções secundárias, que podem surgir durante a hospitalização, por falta dos cuidados adequados com a saúde bucal.

“A higiene bucal é essencial para a nossa vida, uma parte fundamental, pois, de fato, não é só um clichê: saúde começa pela boca. Então, a gente precisa multiplicar esse conhecimento, principalmente com as crianças, para que problemas futuros relacionados à saúde bucal, sejam evitados. Em nível hospitalar, essas informações repassadas durante a nossa abordagem, podem evitar infecções secundárias, de origem bucal durante a hospitalização, e a gente reforçou sobre isso”, enfatiza Bernardino Ribeiro.

O odontólogo destaca que os conhecimentos assimilados pelas crianças serão multiplicados no dia a dia dos pequenos após a alta hospitalar, e poderão evitar futuros problemas bucais. “As crianças são os nossos maiores multiplicadores dos conhecimentos que assimilam. Elas disseminam o que aprendem entre os seus familiares e amigos e, além disso, reforçam que todos devem fazer corretamente o que ensinam sobre higiene bucal. Sabemos que agir preventivamente, evita carie, dor, gengivite, periodontite, entre outras situações que prejudicam a saúde bucal, evitando também problemas secundários e sistêmicos, tornando as crianças mais saudáveis”, complementa Ribeiro.

Paciente Charles Moraes disse que aprendeu a técnica ensinada e a utilizou em sua rotina hospitalar

A utilização de recursos lúdicos, foi uma estratégia que chamou atenção dos participantes da ação. De acordo com a odontóloga da Sespa, Conceição Cruz, essa metodologia auxilia na fixação das informações de forma suave, fazendo as crianças descontraírem, enquanto aprendem.

“O lúdico ajuda as crianças a assimilar informações que levarão para a vida. Ficarão adultos e vão lembrar do movimento de bolinha, de trenzinho, que ensinamos com esse suporte. Isso é uma maneira que a gente tem de fazer com que eles assimilem e multipliquem na casa e junto aos coleguinhas”, reforça a odontóloga, que destacou a iniciativa do hospital em investir em educação e prevenção junto ao público pediátrico.

“Essa iniciativa do hospital, deveria ser permanentemente em todos os hospitais, pois traz informações importantes com leveza para a criança, que sai um pouco da rotina gerada pela hospitalização, e para a mãe que, às vezes, tem dúvidas, e que pode ter uma oportunidade de saná-las. A gente não aborda só sobre escovação, mas sobre posicionar as crianças que ainda são bebês, para que seja feita a escovação da melhor forma, já que cada idade tem a sua especificidade; orientamos sobre o tipo de escova, detalhes que fazem diferença e repercutem na saúde bucal. Hoje sanamos dúvida de uma mãe atípica, sobre especificidades de sua filha. Muito importante informar as crianças; o que ouvimos na infância, principalmente de forma lúdica, sempre lembramos”, garante a profissional.

Charles Kenan de Carvalho, Moraes, de 13 anos, morador do bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, participou das atividades de escovação dental conduzida pelos odontólogos, com o auxílio de membros do Comissão de Humanização, fantasiados de pasta, escova e fio dental. Ele opinou sobre o evento educativo.

“Eu achei bem interessante o incentivo de escovar os dentes, dado às crianças. Eu achei muito bacana, e eu já usei essa técnica, depois que eu aprendi hoje. Na prática, deu certo, eu usei aqui no meu quarto. Olhando e escutando, prestando bastante atenção, eu consegui aprender”, assegura Charles.

Mês da Criança

Na primeira sexta-feira do mês dedicado às crianças, as atividades foram conduzidas por profissionais da própria Comissão de Humanização, formado por servidores do hospital, que atuam nas áreas assistencial e administrativa. Além da programação com jogos diversos e brincadeiras, promovidas pela comissão, aconteceram atividades de áreas específicas. A Nutrição promoveu um lanche saudadável, onde as crianças puderam montar o próprio cardápio. Já a Comissão de Sustentabilidade, que de forma descontraída e interativa, envolveu as crianças na “Trilha do Meio Ambiente”, com várias fases onde, a cada passo, as crianças aprendiam sobre o que poderia ser jeito para preservar o meio ambiente-, comandou a terceira sexta-feira de outubro, mês dedicado às crianças.

Nas quatro primeiras sextas-feiras deste mês de outubro, a programação alusiva ao Mês das Criança do PSRM movimentou o hall da Ala C, próximo à Unidade de Internação Pediátrica, com jogos, brincadeiras e dinâmicas, informações e orientações que, após após as suas altas, as crianças levarão às suas casas, tendo sido esse o objetivo da programação educativa, conforme destaca o presidente da Comissão de Humanização Hospitalar, Aristônico Rodrigues.

“As atividades educativas tornam o aprendizado mais significativo, promovem o pensamento crítico, a criatividade, resolução de problemas, evitam que situações que podem ser prevenidas aconteçam, como no caso de problemas envolvendo a saúde bucal, tema que finalizou a nossa programação alusiva ao Mês da Criança e facilitam o desenvolvimento social e a integração com outras crianças. Juntando esses fatores às brincadeiras com leveza, descontração, se torna fundamental, pois permite a exploração, a descoberta e a construção do conhecimento de forma leve e divertida”, enfatiza o presidente.

Serviço – A estrutura do PSRM reforça o compromisso com a excelência no atendimento de urgência e emergência em Belém, região metropolitana, distritos e bairros do entorno da avenida Augusto Montenegro, onde a unidade de saúde está localizada, ofertando 119 leitos que são distribuídos entre os prontos atendimentos (adulto e pediátrico), internações e UTIs, além de seis salas cirúrgicas equipadas para procedimentos de média e alta complexidade, inclusive, os minimamente invasivos, como as videolaparoscopias, que reduzem o tempo de recuperação e internação.

Administrado pelo Instituto Acqua, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o PSRM se firmou como um símbolo da reconfiguração da saúde pública no Pará, com atendimento de Urgências e Emergências clínicas, funcionando 24 horas por dia, atendendo casos críticos em especialidades como cirurgia geral, vascular, pediátrica, torácica, bucomaxilofacial e neurocirurgia.

Foto: Joelza Silva / Ascom PPSRM