ADEPARÁ intensifica ações em todo o Pará durante semana de conscientização contra Vassoura-de-Bruxa da Mandioca

Ações em portos, feiras, escolas, rádios e comunidades rurais, mostram que o conhecimento é a principal ferramenta contra a Vassoura-de-Bruxa da Mandioca

Por Rosa Cardoso (ADEPARÁ)

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) promoveu, entre os dias 20 e 24 de outubro, uma série de ações educativas em diversos municípios paraenses para alertar produtores e a população sobre os riscos da Vassoura-de-Bruxa da Mandioca, doença causada pelo fungo Ceratobasidium theobromae (também conhecido como Rhizoctonia theobromae), que pode comprometer plantações inteiras da cultura.

A praga provoca deformações nos ramos, nanismo e o surgimento de brotos fracos e finos, semelhantes a uma vassoura velha — daí o nome popular. A infecção representa risco de perda total dos cultivos, o que preocupa especialmente o Pará, maior produtor nacional de mandioca.

“Intensificamos as ações educativas de prevenção à Vassoura-de-Bruxa em todo o Estado para conscientizar a população sobre os riscos dessa doença, que pode afetar diretamente a base da nossa produção de farinha”, destacou Gabriela Cunha, gerente de Educação Sanitária da Adepará, em exercício.

Educação em portos e comunidades rurais

Em Belém, as equipes da Adepará visitaram portos e embarcações com destino ao Amapá. No navio Ana Beatriz, que transporta cerca de 700 passageiros, fiscais agropecuários distribuíram materiais informativos e utilizaram o sistema de som da embarcação para explicar os sintomas e formas de prevenção da doença.

Durante a ação, o pequeno Fábio Henrique, de 9 anos, se impressionou ao saber que a Vassoura-de-Bruxa pode colocar em risco a tradicional farinha do almoço. Sua mãe, Bianca Figueiredo, expressou preocupação:

“Eu não consigo ficar sem farinha. Espero que todos sigam as recomendações para que a produção de mandioca não seja afetada”, disse.

A disseminação do fungo pode ocorrer por meio de materiais vegetais infectados, ferramentas de corte contaminadas e até pela movimentação de solo e água — por isso, o alerta é constante.

Mobilização pelo interior

Para ampliar o alcance das orientações, a Adepará contou com o apoio de rádios locais em mais de 20 municípios. Em Ponta de Pedras, Olivar Valente, gerente regional de Soure, participou de entrevista na Rádio Itaguari. Em Salvaterra, Xinguara, Abaetetuba, Parauapebas, Altamira e Redenção, servidores também levaram informações ao público por meio de emissoras comunitárias.

Em Rurópolis, Baião, Moju e Bagre, as ações educativas ocorreram diretamente nas comunidades rurais, com distribuição de materiais e rodas de conversa com agricultores. Já em São Geraldo do Araguaia e São Domingos do Araguaia, técnicos da agência receberam capacitação com a fiscal agropecuária Thaís Leão, responsável técnica pelo Programa da Mandioca.

Na comunidade União, em Paragominas, os trabalhos foram voltados para produtores rurais, com foco na identificação precoce da doença e manejo preventivo.

Em Novo Repartimento, Emater, Fundação Solidaridad, Procuradoria do Município, Câmara Municipal e Secretaria de Agricultura do município alinharam ações preventivas conjuntas.

Em Tucurui, alunos do curso Técnico em Agropecuária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) assistiram a palestra dos fiscais da ADEPARÁ.

Conhecimento para combater a praga

“Esse engajamento é essencial para a prevenção e o controle da Vassoura-de-Bruxa no Pará. É fundamental conhecer para combater essa doença”, enfatizou Lucionila Pimentel, diretora de Defesa e Inspeção Vegetal da Adepará.

No oeste do estado, a agente fiscal Andressa Bentes reforçou o diálogo com produtores:

“Falamos sobre sintomas como o nanismo que impede o desenvolvimento da planta e sobre como prevenir a doença para proteger os cultivos.”

Em Oriximiná, as atividades ocorreram nas feiras com os vendedores de farinha e com alunos da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).

Com ações em portos, feiras, escolas, rádios e comunidades rurais, a Adepará mostra que o conhecimento é a principal ferramenta contra a Vassoura-de-Bruxa da Mandioca, garantindo a segurança da produção agrícola e a sustentabilidade da cultura mais tradicional do Pará.