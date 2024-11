“Pura ficção”, diz Kremlin sobre conversa entre Putin e Trump

O governo russo rejeitou relatos de que o presidente Vladimir Putin tenha conversado na semana passada com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a guerra na Ucrânia. Um porta-voz de Trump se recusou a comentar o que chamou de “ligações privadas” com líderes mundiais.

O Washington Post noticiou pela primeira vez no domingo (10), citando fontes anônimas, que os dois conversaram na última quinta (7), com Trump aconselhando Putin a não intensificar a guerra na Ucrânia e citando a significativa presença militar dos EUA na Europa.

Em teleconferência com jornalistas nesta segunda-feira (11), o secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que “não houve conversa” e que a reportagem era “completamente falsa. É pura ficção”.

Questionado sobre a matéria, o diretor de comunicações de Trump, Steven Cheung, disse:

– Não comentamos chamadas privativas entre o presidente Trump e outros líderes mundiais.

Falando em um fórum de política externa na última quinta no resort russo de Sochi, no Mar Negro, Putin deu os parabéns a Trump por sua vitória eleitoral e elogiou-o pelo que disse ser um comportamento “corajoso” durante uma tentativa de assassinato contra o republicano em julho.

Peskov disse que “ainda não há planos específicos” para uma conversa entre Putin e Trump. Ele disse, anteriormente, que os contatos entre os dois antes da posse de Trump “não estavam descartados”.

O representante russo negou, no entanto, que a administração presidencial da Rússia ou o Ministério de Relações Exteriores tenha tido quaisquer contatos com a campanha de Trump após as eleições.

*Com informações AE

Fonte: Pleno News/Foto: Kremlin/Sputnik/Mikhail Kimentyev