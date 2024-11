COP 29: Governo do Pará discute estratégias para uso sustentável da terra agrícola na Amazônia

Nesta terça-feira (12), em um encontro realizado na COP 29, em Baku, Azerbaijão, o governador do Pará, Helder Barbalho, reuniu-se com representantes do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). A reunião abordou temas para o desenvolvimento sustentável e o combate às mudanças climáticas, focando na preparação para a próxima Cúpula da Agricultura das Américas e no fortalecimento das práticas agrícolas no Pará.

O governador Helder Barbalho destacou a urgência de uma transição que considere a realidade amazônica, onde o uso da terra é responsável por mais de 90% das emissões de carbono do Pará. “Quando os países falam de transição, eles focam em transporte e indústria. Nossa questão principal é o uso da terra”, afirmou o governador, ressaltando que a parceria com o IICA é essencial para encontrar soluções sustentáveis que conciliam produção e preservação na Amazônia.

O diretor-geral do IICA, Manuel Otero, levou ao governador a proposta de uma reunião com os ministros da agricultura de todos os países-membros do IICA, como um evento preparatório para a COP 30. A ideia é que esse encontro possa acontecer em Belém, onde o governo estadual já se prepara para inaugurar o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, um projeto pioneiro voltado para o desenvolvimento da bioeconomia e da inovação na região.

Plano Amazônia Agora

Durante a reunião, Helder Barbalho destacou o plano “Amazônia Agora”, que tem como objetivo impulsionar práticas sustentáveis e reduzir a pressão sobre os territórios com maiores índices de emissões.

“Nosso desafio é dar escala a essas ações, envolvendo um maior número de produtores, especialmente da agricultura familiar”, explicou o governador. Ele enfatizou que a cooperação com o IICA poderá ser um importante motor para fortalecer essa rede de sustentabilidade na Amazônia.

O IICA é o organismo especializado em agricultura do Sistema Interamericano que apoia os esforços dos Estados membros em sua busca pelo desenvolvimento agrícola e pelo bem-estar rural.

Fonte: Agência Pará/Foto: Tamires Gama/Ag Pará