Quatro paraenses da UFPA morrem em grave acidente no Estado do Tocantins

VÍTIMAS SEGUIAM PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DA UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES EM GOIÂNIA. AO TODO, SÃO CINCO VÍTIMAS FATAIS CONFIRMADAS.

Um grave acidente envolvendo uma carreta, um micro-ônibus e um ônibus, estes, pertencentes à Universidade Federal do Pará, deixou ao menos cinco mortos e vários feridos na madrugada desta quarta-feira, 16, no km 02 da Rodovia BR-153, em Porangatu, Norte de Goiás. Tanto o micro-ônibus quanto o ônibus transportavam estudantes da UFPA, que seguiam para Goiânia para participar do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), na Universidade Federal de Goiás (UFG).

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta que trafegava no sentido contrário teria invadido a pista oposta e colidido frontalmente com o primeiro ônibus do comboio, o micro-ônibus que levava 25 alunos, dois motoristas e um orientador. O segundo veículo que transportava os estudantes foi atingido na sequência, mas com menos impacto.

Parte das vítimas ficou presa às ferragens, conforme relato do Corpo de Bombeiros, que divulgou os primeiros dados no início desta manhã. Guarnições do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás – CBMGO, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências – Samu e da concessionária Ecovias Araguaia, responsável pela manutenção da rodovia, atuam no atendimento aos feridos e na retirada dos corpos.

Segundo informações na UFPA, em Belém, morreram três estudantes e o motorista do micro-ônibus que ficou completamente destruído. Também morreu o motorista da carreta e seu passageiro saiu bastante ferido, sendo socorrido para hospitais locais. A UFP está montando um comitê de crise para atender aos familiares das vítimas neste momento de dor, desespero e informações ainda em levantamento.

Não se sabe quantos estudantes e servidores públicos da universidade estão feridos nem seus estados de saúde.

A Polícia Técnico-Científica também está no local. A ocorrência ainda está em andamento, e os dados seguem sendo atualizados pelas equipes de resgate, segundo informações do portal “A Redação”.

HIPÓTESE

Conforme informações oriundas do local da tragédia, a carreta passou para a contramão em alta velocidade. O choque com os ônibus do comboio da UFP foi inevitável. Há suspeitas que o condutor da carreta tenha cochilado na direção, o que justificaria o acidente, mas os fatos ainda estão sob apuração da Polícia Rodoviária Federal.

O local onde ocorreu a tragédia fica a cerca de seis horas de estrada até Goiânia, onde as vítimas participariam do evento nacional da UNE.

AS VÍTIMAS

A Universidade Federal do Pará divulgou no final da manhã a lista das vítimas fatais do acidente. São elas: Welfesom Campos Alves (estudante); Leandro Souza Dias (estudante de farmácia – UFPA); na Letícia Araújo Cordeiro (estudante de pedagogia – UFPA) e demilson Militão (motorista). Ao todo, 75 pessoas da instituição foram envolvidas de alguma forma na colisão desta madrugada.

Nove outras pessoas foram levadas para hospitais da região, sendo quatro em estado grave e cinco com leves escoriações.

O desastre ocorreu por volta das 4h10.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou o acidente. O governador Helder Barbalho se solidarizou com as famílias e disse estar pronto para ajudar. A UFPA lamentou a tragédia e informou que a instituição está de luto oficial por três dia. Já a UNE disse estar em contato com o grupo gerenciador de crise da UFP para troca de informações.

(Matéria atulizada às 14h43)

Por Roberto Barboosa/A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Reprodução