FPF quer garantia de acesso dos clubes profissionais aos recursos das loterias

A Federação Paraense de Futebol concluiu ontem, terça-feira, 15, em Brasília, mais uma etapa estratégica para garantir acesso dos clubes profissionais do Estado aos recursos oriundos das apostas esportivas de cota fixas. Durante agenda oficial, foi entregue pelo presidente Ricardo Gluck Paul, a diretriz técnica que autoriza a FPF a dar início ao processo de identificação e captação dos valores previstos em legislação federal.

“Esses recursos são provenientes da regulamentação nacional que destina parte da arrecadação das casas de apostas para entidades de prática esportiva e organizadoras de competições. Estamos liderando este processo nacional que colocará o nível de investimentos nos clubes do Pará em outro patamar”, destacou Gluck Paul.

Pioneira no país, a FPF se articula juridicamente em nível nacional para garantir o acesso a esse repasse.

A Federação Paraense abriu mão da sua parcela no rateio desses recursos, possibilitando que 100% do valor direcionado ao Estado seja repassado exclusivamente aos clubes das Séries A1, A2 e A3. A medida reforça o compromisso da entidade com a sustentabilidade do futebol profissional no Pará e amplia o impacto direto nos clubes.

Em 2025, a FPF já havia implementado de forma inédita cotas de participação para os 24 clubes das Séries A2 e A3, incluindo o custeio de arbitragem, delegados e parte da logística de competição. “Os clubes de divisões de acesso jamais tiveram cotas de participação e apoio financeiro da Federação. Com este novo esforço, a FPF amplia a cota de participação dos clubes e realiza uma injeção extra de recursos sem precedência no futebol paraense”, acrescenta Gluck Paul.

Agora, superadas as etapas de definição da divisão entre os clubes e assinatura da Diretriz Técnica, a FPF entra na fase final do processo: identificar o volume total a ser repassado e efetivar o repasse para os 38 clubes profissionais paraenses.

Esse avanço é resultado de planejamento técnico, articulação institucional e trabalho jurídico conduzido com seriedade e visão estratégica. A FPF segue atuando com protagonismo para fortalecer o futebol paraense em todas as suas divisões.

Por Nonato Batista/Ronabar/Imagem: Reprodução