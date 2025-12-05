Reabertura Mágica: Parque da Cidade Volta com Show de Drones, Papai Noel e Árvore de 30 Metros

O público é convidado a celebrar o Natal neste sábado (6) com cortejo, telões e a estreia das novas áreas gastronômicas e criativas.

O Parque da Cidade já recebe os últimos ajustes para reabrir ao público. Após sediar a programação oficial da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), o espaço ganha ambientação especial de Natal. A partir deste sábado (6), quem visitar o Parque encontrará, túnel de luz, presépio, casa do Papai Noel e decorações que recriam a sensação de caminhar por um “Parque Encantado”.

A estrutura está sendo montada especialmente para o “Natal Encantado”, iniciativa do governo do Pará e da Solar Coca-Cola. Na noite de sábado – que marca a reabertura do Parque – o início da programação contará com o cortejo da chegada do Papai Noel e da carreta de Natal da Coca-Cola, além de desfile natalino e show de drones sobre a área central do espaço. Neste dia, os portões serão abertos às 16h.

O Papai Noel chegará a Belém de barco pela escadinha do Cais do Porto, às 17h30, de onde parte a Caravana da Coca-Cola. A rota será transmitida ao vivo por oito telões instalados no Parque da Cidade, permitindo que o público acompanhe, em tempo real, a movimentação da carreta e a chegada do Papai Noel ao Parque, para a abertura da programação. Depois, a Caravana segue até a fábrica da Solar Coca-Cola, onde o percurso se encerra.

Após a realização da COP30, foi preciso desmontar toda a megaestrutura do evento para que o Parque pudesse ser reaberto

A reabertura do Parque da Cidade ocorre menos de um mês após o término da COP30, período necessário para a desmontagem da maior parte das estruturas da conferência e para a montagem do Natal Encantado. Entre os destaques estão a montagem de uma árvore de Natal de 30 metros de altura, que será iluminada no sábado, e a Casa do Papai Noel, que contará com Papai Noel, Mamãe Noel, Noeletes e Duendes, sempre de sexta a domingo, até 6 de janeiro.

“O Parque da Cidade nasceu abraçado pela população, que o transformou em um lugar de convivência, afeto e pertencimento. Foi emocionante ver como esse espaço se integrou à vida das famílias. Ele passou um tempo emprestado para a COP, mas agora estamos devolvendo o Parque com uma experiência que celebra a memória afetiva das festas de fim de ano. É uma programação pensada para as famílias. Venham!”, convida a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal.

Nova fase de funcionamento após a COP30

Em menos de dois meses de funcionamento, entre julho e agosto deste ano, durante a colônia de férias promovida pelo governo do Pará, o Parque da Cidade recebeu mais de 670 mil visitantes e se consolidou como novo ponto de lazer, esporte e cultura em Belém. Em seguida, o espaço foi entregue ao governo federal e à Organização das Nações Unidas para a montagem dos pavilhões da Blue Zone e da Green Zone.

Após a COP30, o Parque reabre com todas as áreas já conhecidas do público e passa a incorporar os prédios do Centro Gastronômico, com 35 quiosques (térreo) e seis restaurantes (1º pavimento), sob curadoria da Coca-Cola; e de Economia Criativa, com 32 pontos de vendas de produtos ligados ao artesanato, com curadoria do Sebrae. Além destes, o Parque conta oito quiosques espalhados ao longo da área aberta.

Amazônia Jazz Band se apresenta gratuitamente no Parque, neste domingo (7), a partir das 19h

No domingo (7), às 19h, o Parque recebe o show “Natal Amazônico”, da Amazônia Jazz Band, abrindo a programação cultural do Natal Encantado. A apresentação contará com a participação do Coro Carlos Gomes e de Luiz Gabriel, de 11 anos, que viralizou nas redes sociais ao interpretar “Oh Happy Day” durante um ensaio na Fundação Casa da Cultura de Marabá.

Funcionamento – Nesta nova etapa, o Parque da Cidade funcionará de terça a domingo, das 8h às 22h, e, às segundas-feiras, das 18h às 22h. Os pontos de gastronomia e de economia criativa atenderão o público das 15h às 22h, de terça a domingo, e das 18h às 22h, nas segundas-feiras. Já a Esplanada das Fontes funcionará de terça a domingo, das 8h às 11h e das 14h às 18h.

O estacionamento do espaço também funcionará todos os dias, conforme os horários de funcionamento. No sábado da reabertura, o acesso será gratuito ao público. A partir de domingo, o valor será de R$ 8 para a primeira hora e R$ 6 para a segunda hora ou fração, tanto para carro quanto para motos.

Foto: Raphael Luz / Ag. Pará