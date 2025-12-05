Desligamento programado: Belém, Salvaterra e Benevides recebem melhorias na rede elétrica. Veja datas, locais e horários:

A Equatorial Pará realiza o serviço preventivo de desligamento programado com o objetivo de aumentar ainda mais a qualidade e estabilidade do fornecimento de energia.

Nos dias 06, 09 e 10 de dezembro, a Equatorial Pará realizará ações de manutenção preventiva, por meio de desligamentos programados, em trechos de Belém, Salvaterra e Benevides. O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. A iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Vale ressaltar que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira as manutenções agendadas nos dias 06, 09 e 10 de dezembro:

Salvaterra

Bairro: Marabá

Data: 06 de dezembro (sábado)

Horário: 13h55 às 14h55

Ruas: Victor Engelhard, entre Quinta e Décima Primeira

Ruas: Sexta, Sétima e Oitava, entre as travessas Segunda e Oitava

Ruas: Oitava, entre as travessas Primeira E Oitava

Belém

Bairro: Pedreira

Data: 09 de dezembro (terça-feira)

Horário: 10h05 às 15h45

Ruas: Rua do Canal do Pirajá, entre Travessa Alferes Costa e Avenida Doutor Freitas

Ruas: Passagens Otávio Valente e Vera Cruz

Benevides

Bairro: Liberdade

Data: 10 de dezembro (quarta-feira)

Horário: 10h05 às 16h05

Ruas: Emídio Ribeiro, entre as avenidas General Gurjão e Emil Dax.

Ruas: 13 de setembro, Projetada I e II, todas entre avenida Senador Antônio Lemos e 13 de maio.

Ruas: do Arame, entre as avenidas Senador Antônio Lemos e General Gurjão.

Ruas: toda a Alameda Ribeiro Corrêa, na rua Emídio Ribeiro.

Ruas: dos Amigos entre rua Emídio Ribeiro e Passagem dos Amigos.

Ruas:13 de maio, entre 30 de março e Projetada II.

Ruas: Avenida Senador Antônio Lemos, entre as ruas Emídio Ribeiro e Projetada II.

Ruas: Avenida Presidente Castelo Branco, entre as ruas Emídio Ribeiro e do Arame.