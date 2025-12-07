segunda-feira, dezembro 8, 2025
Relógio de Coppola é vendido em leilão após prejuízos por Megalópolis

O longa foi lançado em 2024 como fracasso de crítica e público

Omelete

1 min de leitura

Júlia Henn

O diretor vencedor de cinco Oscars, Francis Ford Coppola, vendeu seu relógio de pulso personalizado em um leilão neste sábado (6) por conta das perdas financeiras que enfrentou ao lançar o filme Megalópolisno ano passado.

O relógio é um protótipo exclusivo, que ele ajudou a desenhar, da marca de luxo suíça F.P. Journe. Após 11 minutos de disputa no leilão da Phillips em Nova York, o item foi vendido a um comprador anônimo pelo valor de US$10,8 milhões. 

Megalópolis obteve apenas US$14,4 milhões mundialmente e custou US$120 milhões para ser feito. Por conta da recusa de estúdios, Coppola usou seu próprio dinheiro para produzir o longa, que conta com Adam DriverShia LeboufAubrey PlazaNathalie Emmanuel e Jon Voight no elenco. 

Durante uma aparição no podcast Tetragrammaton em março, o cineasta revelou estar falido. “Eu não tenho dinheiro nenhum porque investi tudo o que peguei emprestado para fazer Megalópolis“, disse. “Foi tudo embora. Acho que recuperarei em 15 ou 20 anos, mas não tenho nada agora.”

