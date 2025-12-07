TV Globo anuncia novas histórias para novelas verticais na CCXP 25

Personagens de novelas anteriores vão receber novos conteúdos verticais

Reprodução Omelete

Durante o Painel Globoplay na CCXP25, a TV Globo revelou que novas novelas verticais, chamadas de Novelinhas pelo serviço de streaming, contarão com novas histórias de personagens de outras produções da empresa.

Entre os personagens anunciados que receberão novas histórias, estão Bibi Perigosa, Ramiro e Kelvin e Angel, de Verdade Secretas. Infelizmente, não foi dito quando essas novas histórias vão começar a ser veiculadas.

Recentemente, a Globo começou a apostar no formato com a produção Tudo por Uma Segunda Chance, onde Lucas Trajano (Daniel Rangel) tem tudo: juventude, fortuna e um amor verdadeiro. Prestes a se casar com Paula Magalhães (Debora Ozório), sua primeira e única namorada, o empresário vive um conto de fadas contemporâneo de colocar inveja em muita gente. E que desperta o lado mais cruel de Soraia (Jade Picon), amiga de infância do casal e vilã implacável. Ela nutre uma paixão secreta por Lucas e sua fortuna, e é capaz de tudo para acabar com a união dos dois e conquistar o que deseja.

Com episódios curtos, cheios de suspense, a obra é desenvolvida sob medida para acompanhar pelo celular. Produzido pelos Estúdios Globo, com roteiro de Rodrigo Lassance e direção artística de Adriano Melo, o microdrama tem 50 capítulos, cada um com cerca de 2 a 3 minutos de duração. A cada semana, sempre às terças-feiras, 10 capítulos serão disponibilizados em todas as redes sociais (@tvglobo).