Revi o show ‘Todas elas’ e me encantei de novo com o canto de Vanessa da Mata

♫ PRIMEIRA PESSOA DO SINGULAR

♬ Dentro do meu limitado raio de visão, o show Todas elas, de Vanessa da Mata, se mantém firme e forte como um dos espetáculos mais marcantes deste ano de 2025. Desde que vi o show, na estreia nacional da turnê em 24 de maio na casa carioca Qualistage, imagens do espetáculo volta e meia me vêm à mente aliciada pela beleza cênica da direção de Jorge Farjalla.

Por isso, fiz questão de rever Todas elas na volta do show ao Rio de Janeiro (RJ), minha cidade, em apresentação que lotou a plateia da casa Vivo Rio na noite de ontem, 18 de outubro. Lotou mesmo. Não é força de expressão. A casa estava cheia. Vários amigos estavam lá, nessa plateia entupida do Vivo Rio, e compartilharam a mesma sensação. Que show!

Como destaquei no título da resenha embevecida do show que publiquei nesta coluna em 25 de maio, Vanessa da Mata se eleva como cantora em Todas elas no palco-altar no qual aparece sacralizada na entrada em cena com manto dourado.

É aí, no canto da artista, que reside um dos grandes atrativos do show Todas elas. A cenografia mutante produz belas imagens visuais ao longo do espetáculo. Mas essa beleza somente se justifica pelo canto da artista. Quanta evolução em vinte poucos anos de carreira e, sobretudo, a partir deste corrente ano de 2025!

Quando Vanessa terminou de cantar O mio babbino caro (1918), ária de ópera de Puccini (1858 – 1924), sob ovação da plateia deslumbrada com o sentimento e os agudos alcançados pela intérprete, minha mente voou até 2007, ano em que a cantora chegou a constranger o público da casa carioca Canecão com abordagem desafinada do samba Juízo final (Nelson Cavaquinho e Élcio Soares, 1973) na estreia da turnê do show Sim. Lembrei também de uma pessoa que, traumatizada com tanta desafinação, nunca mais voltou a um show de Vanessa. Tomara que mude de ideia! Vai se surpreender!

Quanta evolução! Quanta melhora obtida com aulas de canto, com estudo para encarnar Clara Nunes (1942 – 1983) em musical de teatro estreado em 2024! E o progresso da cantora somente beneficia a excelente compositora. Vanessa da Mata me conquistou de imediato como compositora, dona de obra autoral de assinatura pessoal e intransferível.

Lembro que me rendi ao primeiro álbum da cantora, lançado em 2002, sem o sucesso comercial a que fazia jus. Mas não gostei tanto do segundo, Essa boneca tem manual (2004), porque já senti ali interferência da gravadora Sony Music e do produtor Liminha para atualizar o som de Vanessa. Eles estavam certos. Foi esse disco que fez de Vanessa da Mata a artista popular que ela é hoje. Contudo, o fato é que somente fui me render novamente a Vanessa no quarto álbum, Bicicleta, bolos e outras alegrias (2010), disco que curiosamente surtiu menos efeito nas playlists da época.

Enfim, os anos se passaram e, a partir de 2019, a cantora teve a sabedoria de romper os laços com a indústria do disco para assumir o controle total da própria discografia. Mas isso é outra história…

Voltando ao show Todas elas, eu fico admirado com a habilidade da cantora para transitar no roteiro por ária de Puccini, por canção do repertório da dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano e por um hit de Donna Summer (1948 – 2012) dos frenéticos dancin’ days sem qualquer artificialidade. Tudo isso sem deixar de bancar no palco o repertório autoral do álbum Todas elas. Vanessa assume e defende o disco na cena teatral do show Todas elas. Isso é incomum.

Enfim, saí feliz da casa Vivo Rio, mais uma vez inebriado pela cena e pelo canto da artista nesse espetáculo. Confirmei a ótima impressão inicial da estreia nacional da turnê. O show Todas elas é lindo e consagra uma artista de personalidade forte que sabe e faz o que quer.

Foto: Rodrigo Goffredo