Reencontro de Gilberto Gil com Roberto Carlos harmoniza dois reinos da MPB

♫ ANÁLISE

♬ Carregou muito simbolismo o reencontro de Gilberto Gil com Roberto Carlos na noite de ontem, 18 de outubro, no derradeiro show da turnê Tempo rei na cidade de São Paulo (SP). Juntos no palco do estádio Allianz Parque, Gil e Roberto – dois reis da música brasileira – representaram a nobreza de dois universos distintos da MPB que ali estavam cúmplices, harmonizados, em paz.

Roberto Carlos se projetou há 60 anos como o ídolo maior da Jovem Guarda, movimento pop de 1965 que entronizou a guitarra na música brasileira. Para agradar Elis Regina (1945 – 1982), Gilberto Gil chegou a participar de (hoje risível) passeata contra a guitarra elétrica em julho de 1967. Mas Gil, que começou a organizar o movimento tropicalista com Caetano Veloso naquele mesmo ano de 1967, sempre foi a favor da eletricidade na música brasileira.

A música de Gil é livre, desconhece fronteiras, vai do baião ao rock, passando pelo reggae e por vários outros gêneros. Gil sempre incorporou a Jovem Guarda de Roberto no mosaico de múltiplas referências que moldam a música plural (e tão singular) do compositor baiano.

Nunca houve guerra entre um e outro. Nem quando Gil ofereceu a canção Se eu quiser falar com Deus a Roberto em 1980 e o cantor a recusou, supostamente incomodado com verso da letra. Ainda assim, foi emblemático ver as duas realezas comungando juntas no canto de A paz (1987), a parceria de Gil com João Donato (1934 – 2023) apresentada na voz de Zizi Possi há quase 40 anos.

Roberto, cantor que ergueu reino conservador na MPB dos anos 1970, estava ali como visitante no território de Gil, que retribuiu o convite feito por Roberto para que o cantor baiano participasse do mais recente especial natalino de Roberto na TV Globo. A canção A paz esteve nos dois encontros. No encontro de ontem, Roberto também cantou Além do horizonte (1975) – último suspiro soul da obra do rei da canção popular romântica – com vocais e o toque da guitarra de Gil. Outra canção sobre paz e amor.

Parecia haver no olhar de Gil certa incredulidade com a presença de Roberto naquele palco, ainda que a mulher e empresária do artista, Flora Gil, já tivesse dado a pista da ilustre participação horas antes com a publicação de foto enigmática em rede social.

Sim, Roberto Carlos foi mesmo cantar com Gilberto Gil e pareceu estar sinceramente emocionado. Os elogios mútuos jamais soaram como protocolares afagos de egos. Ali estavam em harmonia dois artistas que se sabem gigantes, ignorando possíveis diferenças sonoras e ideológicas em favor da deusa música, cientes de que o tempo é rei e coloca tudo e todos no devido lugar.

Foto: Reprodução / Vídeo