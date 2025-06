Rossi se emociona na 1ª vitória do Paysandu e já foca no Re-Pa

O atacante Rossi não conteve as lágrimas após a suada vitória do Paysandu por 1 a 0 contra o Botafogo-SP, na noite desta sexta-feira (13), pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol, marcado nos minutos finais por Leandro Vilela, garantiu o primeiro triunfo bicolor na competição.

“É uma vitória muito importante, tira um pouco do peso das costas. A pressão é grande, mas a torcida apoiou, cobrou quando precisou e nos empurrou”, desabafou Rossi, emocionado, em entrevista à Rádio Clube do Pará.

Apesar do alívio, o atacante deixou claro que o momento exige cautela e muito trabalho. Para ele, o time ainda precisa apresentar evolução na competição.

“Não está bom. Precisamos melhorar. Agora é focar no clássico, descansar, treinar e colocar em prática o trabalho do professor. Temos mais dois jogos em casa e precisamos aproveitar”, destacou.

O Re-Pa, clássico contra o Remo, acontece no próximo sábado (21), às 18h30, no Estádio Mangueirão. Será o primeiro encontro dos rivais na Série B de 2024 e promete ser decisivo para o momento do Paysandu na tabela e também para fortalecer o lado psicológico do elenco.

Imagem: Reprodução ESPN