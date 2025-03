Saiba como fazer intercâmbio na Espanha pelo programa Top España 2025

O Santander abriu as inscrições para o Top España 2025, programa de intercâmbio que levará 80 estudantes brasileiros para um curso de espanhol presencial na renomada Universidade de Salamanca, na Espanha. A experiência proporciona uma imersão de três semanas na língua e cultura espanhola, além de ampliar oportunidades acadêmicas e de networking internacional. As inscrições estarão abertas até 27 de abril de 2025. Os interessados podem se inscrever pela plataforma Santander Open Academy: https://app.santanderopenacademy.com/pt-BR/program/santander-top-espana-2025

O programa é uma das principais iniciativas de educação do Banco, que oferece curso de espanhol presencial em Salamanca, cobrindo passagens aéreas, hospedagem, três refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar), material completo, certificado de conclusão e seguro-viagem/médico. Além disso, os estudantes terão a oportunidade de realizar um passeio cultural na cidade de Toledo, conhecida pelos monumentos medievais localizados em seu centro histórico.

Ao longo dos seus 15 anos de história, o Santander Top España já levou mais de 1.800 pessoas, entre alunos e docentes brasileiros para realizarem uma imersão cultural em Salamanca. Desde 2018, o Banco registrou mais de 127 mil inscrições para a bolsa internacional. “Esse projeto reforça o compromisso do Santander com a inclusão e a diversidade, proporcionando a estudantes de todo o Brasil a oportunidade de vivenciar uma experiência acadêmica e cultural transformadora na Espanha”, diz Marcio Giannico, senior head de Governos, Instituições, Universidades e Universia do Santander no Brasil.

Denice Oprach Bielavski, moradora da região do Sertão de Santana, no Rio Grande do Sul, foi uma das participantes do intercâmbio e avaliou a experiência como um marco em sua vida profissional. “Participar do Santander Top España 2024 foi simplesmente maravilhoso! Nunca imaginei que um dia realizaria o sonho de estudar na Universidade de Salamanca, uma das mais antigas da Europa. Sou muito grata ao Santander por me proporcionar essa vivência incrível, que certamente teve um impacto positivo na minha carreira e abriu muitas portas profissionais”, afirmou.

