DJ Maluquinho comanda festa com gigantes da música paraense

O evento vai ser realizado na Casa Apoena nesta sexta-feira (28) a partir das 21h na Casa Apoena com diversos convidados especiais

Dono de uma trajetória brilhante e cheia de superação, DJ Maluquinho, que iniciou sua jornada na música ao lado de Gaby Amarantos, realiza show nesta sexta-feira (28), às 21h, na Casa Apoena, onde o artista vai receber convidados de peso para uma noite de muita música paraense, dança e experiências que prometem marcar na memória do público.

Como convidados nesta festa, DJ Maluquinho recebe convidados de peso como: DJ Dinho, Musa, Ney Belém, Loren Love, Gabriel Pompeu, Marquinhos Pará, Duda Blue e com participação especial de Romeu. “Ao lado dessa galera não tem como dar outra a não ser o sucesso desse evento. São artistas de alto nível e que representam a cultura e a musicalidade do Pará, então para os amantes da nossa cultura e da nossa música, estão todos convidados pra viver essa experiência com a gente”, convida o DJ Maluquinho.

Famoso na cena musical paraense com o nome artístico de DJ Maluquinho, Marcos Nazareno Coelho Pinto, que é quem dá vida e energia ao público ao longo de seus shows, é paraense natural da cidade de Tucuruí. Destaca-se por atuar no ramo de shows e eventos, mas além do seu talento para conduzir shows, também é cantor, compositor e produtor musical de sucesso no Pará.

Ao longo de quase 3 décadas de atuação na cena cultural do estado, DJ Maluquinho já enfrentou diversos desafios, e superou todos com muito sucesso e dedicação, sempre fiel ao seu amor e sonho de viver da música, como assim o faz diante do público que o segue sempre de forma leve, descontraída, animada devido a figura ímpar que o DJ consolidou ao longo de sua carreira.

O início da sua carreira aconteceu de forma inusitada quando Marcos Nazareno trabalhava como carregador de caixa de som para uma banda, que durante um show ficou sem seu vocalista, escalando de surpresa, o jovem carregador para substituir os vocais. Desde então, nascia o DJ Maluquinho, que nunca mais trocaria sua carreira, e que hoje, acumula mais de 300 composições, dentre elas, algumas de muito sucesso como “Wal Pescador”, “O Meu Amor” e “Eloá”.

O nome DJ Maluquinho foi dado pela cantora Gaby Amarantos, quando os dois artistas comandavam juntos a banda TecnoShow. Em dezembro de 2023, o artista foi baleado no rosto durante um assalto que ocorreu em Macapá, e mesmo com as dificuldades de perder um olho no ocorrido, o amor e a paixão pela música o fizeram manter seus sonhos vivos.

Para o público interessado em participar do evento, os ingressos podem ser adquiridos através do número (91)98386-0803.

Serviço: DJ Maluquinho realiza show ao lado de grandes nomes da música paraense nesta sexta-feira (28) a partir das 21h na Casa Apoena, localizada na Rua São Boaventura n° 171.