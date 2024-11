São José Liberto é palco do 19º Amazônia Fashion Week 2024

O Espaço São José Liberto terá a honra de receber, no próximo sábado (9), às 17h, no Anfiteatro Coliseu das Artes, o desfile dos Novos Criadores, como parte da 19ª edição do Amazônia Fashion Week. Sob o tema “Cultura e Conexão”, o evento reunirá 11 talentosos designers que apresentarão suas criações, destacando a sustentabilidade e as principais tendências da moda.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (SEDEME), gestora do Espaço São José Liberto, patrocina o evento, organizado pela Associação de Costureiras e Artesãs da Amazônia (Costamazônia) em parceria com o Curso de Bacharelado em Moda da Universidade da Amazônia (UNAMA).

O tema “Moda: Cultura e Conexão” busca destacar o papel da moda como motor econômico e social, fomentando o empreendedorismo e gerando empregos.

A seleção, realizada por meio de edital, privilegiou propostas inovadoras em tecnologias sustentáveis. As marcas e criadores selecionados foram: Deizze, Maria Romana, Zimmer, ByTai Concept, Daniela Guerra, Avellar, Triz Soares, Giana Rocha e Socorro Magalhães, Belfer, Teca Santana e Liz.

O Espaço Moda do ESJL reúne marcas paraenses autorais que valorizam a produção local e a sustentabilidade, oferecendo peças exclusivas e artesanais.

Foto: Divulgação