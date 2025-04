Seap abre inscrições para processo seletivo com com mais de 330 vagas

A secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) anunciou inscrições abertas para o (PSS) processo seletivo simplificado, com 334 vagas, com 324 destinadas para ampla concorrência, 10 são para pessoas com deficiência. As vagas se distribuem nas cidades de: Belém, Santarém, Marabá, Bragança, Tucuruí, Cametá, Parauapebas, Santa Izabel, Abaetetuba, Redenção, Itaituba, Salinas, Breves, Paragominas, Vitória do Xingu, Tomé-Açu e Ananindeua.

O processo seletivo disponibiliza vagas nos cargos de Analista em Gestão de Agropecuária com graduação em Agronomia, Analista em Gestão de Informática, Analista em Gestão de Infraestrutura com graduação em Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, Analista em Gestão Penitenciária com graduação em Ciências Sociais, Enfermagem, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social, Analista em Gestão Pública com graduação em Administração e Ciências Contábeis, Assistente Administrativo, Assistente de Agropecuária; Assistente de Informática, Auxiliar de Serviços de Agropecuária, Motorista, e Técnico em Enfermagem.

A base salarial depende do nível de escolaridade, para o nível fundamental R$ 1.320, para o nível médio, R$ 1.320 e para o nível superior R$ 1.724,64, com gratificação + R$ 1.500,00 referente a auxilio alimentação para todos os cargos.

As inscrições são feitas pela internet até o dia 15 de abril, para mais informações e realizar sua inscrição, acesse o link da pagina oficial https://dgp.seap.pa.gov.br/sisp/visualizar/processo-seletivo-01-2025.

Por: Thays Garcia