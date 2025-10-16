quinta-feira, outubro 16, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Sefa apreende 36 mil garrafas de coquetel alcoólico e 10 toneladas de açaí em fiscalização no Pará

Em operação recente, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu 36 mil garrafas de coquetel alcoólico e cerca de 10 toneladas de açaí por irregularidades fiscais no Pará. A ação reforça a atuação do governo estadual no combate à sonegação e ao comércio clandestino.

A carga foi identificada durante fiscalização em pontos de venda e transporte, conforme divulgação oficial do governo do Pará nesta quinta-feira. Entre os produtos, estavam bebidas sem nota fiscal ou com documentação suspeita, e o açaí retenido indicava possível irregularidade na origem ou na tributação.

A Sefa informou que os responsáveis pela mercadoria serão autuados de acordo com a legislação fiscal vigente. A apreensão busca desencorajar práticas ilegais e garantir que o comércio atue dentro das normas tributárias, contribuindo para a arrecadação e transparência.

As autoridades não divulgaram, até o momento, os locais exatos da apreensão nem os nomes dos responsáveis. No entanto, reforçaram que novas ações de fiscalização seguirão em outras regiões do estado, com o objetivo de ampliar o controle sobre produtos que circulam com irregularidades.

Imagem: Divulgação

300x100 Banparacard Consignado
300x100 Banparacard Consignado
Artigo anterior
Vídeo: vingança paternal, Neymar “revida” após filha Mavie levar bolada em campo
Próximo artigo
Educação Infantil no Marajó ganhará duas novas creches para atender mais famílias

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,238FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
360x360 Banparacard Consignado
360x360 Banparacard Consignado
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315