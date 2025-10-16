Sefa apreende 36 mil garrafas de coquetel alcoólico e 10 toneladas de açaí em fiscalização no Pará

Em operação recente, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu 36 mil garrafas de coquetel alcoólico e cerca de 10 toneladas de açaí por irregularidades fiscais no Pará. A ação reforça a atuação do governo estadual no combate à sonegação e ao comércio clandestino.

A carga foi identificada durante fiscalização em pontos de venda e transporte, conforme divulgação oficial do governo do Pará nesta quinta-feira. Entre os produtos, estavam bebidas sem nota fiscal ou com documentação suspeita, e o açaí retenido indicava possível irregularidade na origem ou na tributação.

A Sefa informou que os responsáveis pela mercadoria serão autuados de acordo com a legislação fiscal vigente. A apreensão busca desencorajar práticas ilegais e garantir que o comércio atue dentro das normas tributárias, contribuindo para a arrecadação e transparência.

As autoridades não divulgaram, até o momento, os locais exatos da apreensão nem os nomes dos responsáveis. No entanto, reforçaram que novas ações de fiscalização seguirão em outras regiões do estado, com o objetivo de ampliar o controle sobre produtos que circulam com irregularidades.

Imagem: Divulgação