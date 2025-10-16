Educação Infantil no Marajó ganhará duas novas creches para atender mais famílias

O Arquipélago do Marajó, no Pará, contará em breve com duas novas creches por meio do programa Creches Por Todo o Pará, uma iniciativa do Governo do Estado. As unidades serão construídas nos municípios de Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras, reforçando o compromisso com a infância e com a inclusão de crianças nos primeiros anos de educação.

Em Cachoeira do Arari, a nova creche terá investimento de aproximadamente R$ 3,8 milhões, com 70% das obras concluídas, e previsão de entrega ainda neste ano. Já em Ponta de Pedras, a estrutura contará com investimento de R$ 6,7 milhões, será entregue em janeiro de 2026 e terá dois berçários.

Cada unidade terá capacidade para atender cerca de 200 crianças, de 0 a 5 anos, em tempo integral. As creches contarão com estrutura completa: salas multiuso, lactário, fraldários, salas de professores, playground, redário, lavatórios adaptados para pessoas com deficiência, além de refeitório, cozinha, despensa, vestiários, áreas de apoio e espaços ao ar livre cobertos.

A vice-governadora Hana Ghassan visitou as obras em andamento, ao lado do secretário de Educação, Ricardo Sefer, e destacou que essas unidades são essenciais para a primeira infância, permitindo que mães e pais tenham suporte adequado e que crianças cresçam em ambientes seguros, acolhedores e preparados para o desenvolvimento integral.

Esse avanço reforça que o Marajó já conta com outras creches entregues, como a unidade em Melgaço, e que o programa estadual pretende alcançar todas as regiões do Pará com investimento que ultrapassa os R$ 400 milhões para construir cerca de 150 creches.

