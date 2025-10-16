quinta-feira, outubro 16, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeEDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Educação Infantil no Marajó ganhará duas novas creches para atender mais famílias

O Arquipélago do Marajó, no Pará, contará em breve com duas novas creches por meio do programa Creches Por Todo o Pará, uma iniciativa do Governo do Estado. As unidades serão construídas nos municípios de Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras, reforçando o compromisso com a infância e com a inclusão de crianças nos primeiros anos de educação.

Em Cachoeira do Arari, a nova creche terá investimento de aproximadamente R$ 3,8 milhões, com 70% das obras concluídas, e previsão de entrega ainda neste ano.  Já em Ponta de Pedras, a estrutura contará com investimento de R$ 6,7 milhões, será entregue em janeiro de 2026 e terá dois berçários.

Cada unidade terá capacidade para atender cerca de 200 crianças, de 0 a 5 anos, em tempo integral. As creches contarão com estrutura completa: salas multiuso, lactário, fraldários, salas de professores, playground, redário, lavatórios adaptados para pessoas com deficiência, além de refeitório, cozinha, despensa, vestiários, áreas de apoio e espaços ao ar livre cobertos.

A vice-governadora Hana Ghassan visitou as obras em andamento, ao lado do secretário de Educação, Ricardo Sefer, e destacou que essas unidades são essenciais para a primeira infância, permitindo que mães e pais tenham suporte adequado e que crianças cresçam em ambientes seguros, acolhedores e preparados para o desenvolvimento integral.

Esse avanço reforça que o Marajó já conta com outras creches entregues, como a unidade em Melgaço, e que o programa estadual pretende alcançar todas as regiões do Pará com investimento que ultrapassa os R$ 400 milhões para construir cerca de 150 creches.

Imagem: Agência Pará

300x100 Banparacard Consignado
300x100 Banparacard Consignado
Artigo anterior
Sefa apreende 36 mil garrafas de coquetel alcoólico e 10 toneladas de açaí em fiscalização no Pará
Próximo artigo
Vídeo: Roubo milionário, jipão de R$ 800 mil com tenda de teto de Gracyanne Barbosa é levado por bandidos

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,238FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
360x360 Banparacard Consignado
360x360 Banparacard Consignado
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315