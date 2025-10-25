Sespa garante apoio à 3ª Romaria da Acessibilidade no Círio de Nazaré 2025

Foram ofertados atendimentos médicos e de enfermagem durante todo o trajeto, promovendo segurança e acolhimento aos fiéis

Por Bianca Botelho (SESPA)

A Romaria da Acessibilidade, lançada em agosto de 2023 pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), chegou à sua terceira edição neste sábado (25). A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Pessoas com Deficiência (CEPED), desempenhou um papel fundamental na ação, que integra a programação oficial do Círio de Nazaré. A iniciativa reforça o compromisso com a inclusão de pessoas com deficiência, síndromes raras, transtorno do espectro autista, mobilidade reduzida, idosos e outros grupos que necessitam de acessibilidade.

Com o lema “Nada sobre nós sem nós”, a procissão saiu da Praça Santuário, logo após a chegada da Romaria dos Corredores, e percorreu um trajeto adaptado e seguro pelas ruas arborizadas do centro de Belém. O percurso incluiu as avenidas Generalíssimo Deodoro, Braz de Aguiar, Quintino Bocaiúva e Nazaré, encerrando novamente na Praça Santuário, um total de 1,45 km, percorridos em cerca de uma hora.

A Sespa garantiu apoio integral à Romaria, com equipes médicas, de enfermagem e uma ambulância do 1º Centro Regional de Saúde, assegurando o bem-estar dos participantes durante todo o trajeto.

“A Romaria da Acessibilidade cresce a cada ano e representa um verdadeiro Círio inclusivo. Com o apoio do TCE e da Sespa, garantimos segurança, cuidado e acolhimento às pessoas com deficiência e suas famílias. É emocionante ver mães atípicas e seus filhos participando com alegria de um momento tão especial de fé”, destacou Iracy Tupinambá, coordenadora estadual de pessoas com deficiência.

Inclusão – A Romaria da Acessibilidade é uma resposta a um antigo desejo de devotos com limitações físicas que sonhavam em participar do Círio, mas se sentiam inseguros devido à distância e à grande concentração de fiéis nas demais procissões. Desde 2023, ela se consolidou como um marco de acolhimento e inclusão dentro da festividade.

Agradecimento – Durante uma ação realizada na Usina da Paz, a equipe da CEPED conheceu a mãe de Maria Duarda, uma menina com microcefalia que precisava de acompanhamento especializado. A partir desse encontro, ela foi encaminhada ao Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIIR), onde passou a receber todo o suporte necessário, com órteses, próteses e atendimento multiprofissional.

Desde abril, mãe e filha estão em Belém, seguindo o tratamento com dedicação e esperança. Na Romaria da Acessibilidade, elas encontraram o ponto de apoio da CEPED e aproveitaram o momento para agradecer pessoalmente pelo acolhimento e pela transformação que o atendimento trouxe à vida da família.

“Graças à equipe da CEPED e ao CIIIR, minha filha está sendo acompanhada e evoluindo a cada dia. Eu só tenho gratidão por tudo que fizeram por nós. Vim à Romaria para agradecer a Deus e a todos que tornaram isso possível”, contou emocionada a mãe de Maria Duarda.

A Romaria da Acessibilidade contou ainda com o apoio do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA) e do Centro Integrado de Inclusão e Cidadania (CIIC/Seaster), por meio da Central de Libras do Pará (Cilpa).