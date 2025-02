Sexta-Feira de Carnaval vai ter Bloco do Papai, de Manoel Cordeiro

A Sexta-Feira de Carnaval, 28 de fevereiro, em Belém, vai ferver com o Bloco do Papai, de Manoel Cordeiro. Inspirado na festa super dançante cheia de ritmos regionais, conhecida do público belenense e paulistano, o baile do mestre da guitarrada ganha a versão da folia momesca na inauguração do Mairí, novo espaço cultural da Praça do Carmo, bairro da Cidade Velha, epicentro do Carnaval popular da capital paraense.

Para esse bloco indoor, Manoel Cordeiro vai trazer convidados especiais: Mahrco Monteiro, Aninha Odalisca, Alba Mariah, Adilson Alcântara, Layse, Évila Moreira, Sandra Duailibe e a banda Batom Carmin.

“Vai ser uma festa linda com a banda tocando tudo: guitarrada, carimbó, brega, samba… música universal, como é o perfil da gente”, antecipa Manoel. “Vou abrir o show tocando guitarrada, a Aninha chega tocando brega, Batom Carmin vai atacar de lambada, Évila vem com samba e pagode de sotaque paraense e por aí vai”, acrescenta.

Entre os artistas convidados, Manoel Cordeiro destaca o reencontro com Mahrco Monteiro, que promete muitas recordações: “Vamos nos reencontrar após muitos anos sem tocar juntos. O Mahrco iniciou a carreira dele comigo e o Sagica, tocando no Novotel e em bares de Belém. Vai ser muito bom dividir o palco com ele novamente”.

“Vai rolar um show paraense de expectativa máxima, com o público cantando e dançando junto com a gente. Vai ser babado!”, declara Mahrco Monteiro. O repertório traz sucessos do cantor, incluindo “Ilha do Amor”, “Chamegoso” e “Guarda-chuva”.

“É uma grande satisfação fazer parte do Bloco do Papai. O Manoel Cordeiro é o maior produtor do Pará. Vou cantar brega calipso paraense em ritmo de Carnaval”, destaca Aninha Odalisca, da música “Odalisca”, sucesso dos Anos 90. “Estamos montando um repertório muito bacana. Vamos pra cima, que o Bloco do Papai vem com tudo!”

Trajetória e manifesto

Aos 69 anos de idade, Manoel Cordeiro soma 51 anos de carreira com cerca de 1 mil álbuns produzidos para vários artistas, incluindo “No Embalo de Pinduca”, indicado ao Grammy Latino como Melhor Álbum de Raízes Brasileiras em 2017; e “Do Tamanho Certo para o Meu Sorriso”, de Fafá de Belém, vencedor do Prêmio da Música Brasileira na categoria Melhor Álbum, em 2016.

A rica trajetória de Manoel Cordeiro levou-o a ser homenageado no Baile dos Artistas deste ano, como Príncipe Consorte, e, ainda, ele é alvo de um projeto de lei, em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que visa reconhecer a sua obra musical como patrimônio cultural e imaterial do estado do Pará.

Prestes a completar 70 anos (em 8 de novembro de 2025), Manoel Cordeiro celebra a própria trajetória ao lado de muitos artistas da música com o manifesto “MPB feita na Amazônia”, que busca evidenciar e valorizar a música e os artistas regionais por meio de várias iniciativas, como shows, seminário e lançamento de EPs com a participação de vários artistas. Em paralelo, o mestre da guitarrada prepara o lançamento do seu filme biográfico “Manoel Cordeiro, Vida e Manifesto” até a COP 30, em novembro.

Serviço:

Bloco do Papai, de Manoel Cordeiro

Dia: Sexta-feira de Carnaval

Hora: 22h

Local: Mairí (Rua Siqueira Mendes, 186, em frente à Praça do Carmo, Cidade Velha)

Ingresso: R$ 15,00, à venda no local do evento.

Informações: Instagram @mairi_belem