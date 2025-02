Lenda do xadrez, Boris Spassky morre aos 88 anos

A Federação Russa de Xadrez anunciou a morte de Boris Spassky, um dos maiores nomes da história do xadrez, na quinta-feira (27). Spassky, famoso por sua derrota na “Partida do Século” contra Bobby Fischer em 1972, durante a Guerra Fria, tinha 88 anos.

A federação expressou profundo pesar pela perda, descrevendo-a como “uma grande perda para o país”. Spassky foi um ícone do xadrez soviético, inspirando gerações de jogadores com seu estilo único e suas partidas memoráveis.

Trajetória de um mestre:

• Campeão mundial: Spassky conquistou o título de campeão mundial em 1969, demonstrando sua genialidade no tabuleiro.

• A partida do século: Em 1972, ele protagonizou um dos duelos mais emblemáticos da história do xadrez contra o americano Bobby Fischer, um confronto que transcendeu o esporte e se tornou um símbolo da Guerra Fria.

• Legado duradouro: O legado de Spassky vai além de seus títulos e partidas. Ele foi um mestre que influenciou o desenvolvimento do xadrez e inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo.



A morte de Boris Spassky deixa um vazio no mundo do xadrez, mas seu legado como um dos maiores mestres de todos os tempos será eterno.