Show de Ivete no Mangueirão: BRT gratuito, ingressos digitais e esquema especial em Belém

Belém vai viver uma noite de festa neste sábado (20), com o show gratuito de Ivete Sangalo, que faz parte do Amazônia Live  Hoje e Sempre. As autoridades já definiram esquema especial de transporte, trânsito e retirada de ingressos para garantir que tudo ocorra com organização e segurança.

A volta do show terá BRT gratuito para quem usar esse modal, facilitando o deslocamento após o espetáculo.  Os ingressos são digitais, obtidos pelo aplicativo Quentro; cada pessoa pode resgatar de forma gratuita mediante cadastro, sujeito à disponibilidade.

O acesso ao estádio Mangueirão será controlado: os portões abrem duas horas antes do início do espetáculo-principal. O trânsito também vai sofrer interferências, com uso eventual das pistas do BRT para aliviar congestionamentos.

Para quem for de carro, o estacionamento no estádio será pago, apesar do show em si ser gratuito. Também haverá fiscalização e controle para garantir organização no entorno.

Imagem Divulgação

