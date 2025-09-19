Estado do Pará fortalece acolhida aos romeiros com o Projeto Peregrinos de Nazaré

O Governo do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), está ampliando o atendimento aos peregrinos que seguem a pé ou de bicicleta rumo ao Círio de Nazaré com o Projeto Peregrinos de Nazaré. A iniciativa ganhou força este ano, com 28 pontos de apoio espalhados por 13 municípios, superando os 17 locais de 2024.

Entre os dias 6 e 11 de outubro, devotos vindos do interior do estado terão suporte essencial nas rodovias BR-316, nas vias PA-391, PA-140, PA-151, Vila do Conde (PA-483) e PA-252. Os pontos oferecerão serviços como alimentação, segurança, atendimento médico de base, hidratação e descanso, tudo isso com apoio de cerca de 3 mil voluntários que atuarão em regime de revezamento.

Uma inovação importante nesta edição é a Certificação dos Peregrinos: os romeiros poderão registrar seu trajeto nos postos oficiais via QR Code. Quem validar cinco destes registros, ao chegar à Basílica Santuário, poderá obter o Diploma de Peregrino Oficial do Círio de Nazaré um reconhecimento simbólico pelo esforço da caminhada.

O projeto conta com apoio de diversas instituições como Setur, Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e também organizações religiosas. As caravanas de romeiros podem fazer cadastro prévio para participar, o que ajuda no planejamento de segurança e logística do percurso.

Imagem: Divulgação