Show do Coldplay em Belém pode ser confirmado nesta quarta-feira (30)

A banda Coldplay pode ser uma das atrações confirmadas para um grande show em Belém do Pará ainda este ano. O anúncio oficial deve acontecer nesta quarta-feira (30), durante o evento Global Citizen NOW, que acontece em Nova York.

O Global Citizen terá, pela primeira vez, uma edição na América Latina e escolheu Belém como sede do festival, que será realizado em novembro, durante a COP 30. A programação completa, incluindo as atrações musicais, será revelada durante a cúpula internacional.

O evento em Nova York reúne líderes globais, chefes de Estado, artistas e ativistas para discutir soluções para os principais problemas do mundo. Entre os participantes estão o governador do Pará, Helder Barbalho, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e André Corrêa do Lago, presidente designado da COP 30.

Além das palestras e debates, o evento também vai premiar líderes que fazem a diferença em suas comunidades. A brasileira Taily Terena, antropóloga indígena e ativista do meio ambiente, será uma das homenageadas com o Prêmio de Liderança Jovem da Cisco.

Agora é só aguardar para saber se Belém realmente vai receber Coldplay em novembro!

Imagem: Divulgação internet