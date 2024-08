Silvio Santos: Conheça ritos da tradição judaica após o enterro

O enterro do apresentador Silvio Santos foi realizado segundo protocolos de uma cerimônia judaica, cumprindo um desejo do empresário. De acordo com a religião, o luto tem três etapas, que vão diminuindo de intensidade gradualmente: Shivá, Sheloshim e Avelut.

De acordo com a Chevra Kadisha de São Paulo, as regras estabelecidas para o luto judaico estabelecem o primeiro período, a Shivá, que dura 7 dias, contando imediatamente a partir do enterro. Durante esta etapa da tradição religiosa, os enlutados deverão permanecer em casa, onde familiares e amigos realizam 3 rezas diárias: Arvit, Shacharit e Minchá.

As regras acerca do luto preveem aos familiares algumas restrições, tais como: cortar o cabelo, aparar as unhas e se barbear. Também não é permitido calçar sapatos de couro, trabalhar (em casos extremos, consultar um rabino), tomar banho por mero prazer (só é permitido em caso de desconforto e higiene).

Não é permitido, de acordo com as regras estabelecidas, o uso de cosméticos no corpo, lavar ou passar roupas, usar roupas novas ou recém-lavadas e trocar os lençóis, além de cumprimentar com a expressão “shalom” – saudação comum entre judeus.

Dar presentes também não é permitido, nem participar de eventos festivos, assim como ouvir música ou assistir TV.

De acordo com a religião do apresentador, Silvio não pôde ser cremado. Para o judaísmo, o melhor a se fazer é sepultar o corpo até 24 horas após a morte a fim de que possa descansar.

Após confirmada a morte, a primeira ação é informar o Chevra Kadisha, que é um grupo de voluntários que cuida dos procedimentos funerários, como por exemplo o banho de água pura enquanto preces são feitas a fim de alcançar o perdão pelos pecados.

O corpo deve ser vestido em roupa branca, chamada de Tachrichim, simbolizando a neutralidade para a alma que está na iminência do encontro com Deus.

O caixão deve ser simples, cumprindo a premissa de que todos são iguais perante Deus.

Após a limpeza do corpo e a colocação das vestes, o caixão deve ser colocado em contato com a terra. A partir daí, cada membro da família joga sobre a urna funeral uma pá de terra. Uma lápide é instalada com o nome, data de nascimento e morte, tudo escrito em hebraico.

Imagem: Divulgação/SBT