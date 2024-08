Grupo Trilogia leva repertório nostálgico e canções inéditas à Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

O penúltimo show musical da 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes aconteceu na noite de ontem, sábado, 24, na Arena Amazônica, em Belém. No palco, o público recebeu com alegria o grupo Trilogia, apresentado pelos artistas paraenses Lucinnha Bastos, Mahrco Monteiro e Nilson Chaves.

O show começou às 20h, no palco externo do Hangar Centro de Convenções, onde os integrantes do grupo cantaram títulos marcantes do álbum ‘Ser do Norte’, segundo lançamento do grupo. O repertório contou com grandes sucessos como “Belém, Belém”, “Pessoa”, “Sabor Açaí” e, fechando com chave de ouro, “Belém, Pará, Brasil”, que alegrou e colocou o público para cantar junto com os artistas.

Na ocasião, foram apresentadas ao público duas canções inéditas, “Pô ´pô pô”, composta por Nilson Chaves, e “Tambor”, de Marhco Monteiro – que devem entrar como faixas do novo trabalho do trio.

O convite para se apresentar na Feira foi recebido com grande entusiasmo, destacou Marhco Monteiro, um dos fundadores do grupo. “Estamos muito felizes de apresentar um repertório bastante conhecido pelo público. Somos um dos artistas representantes da nossa cultura e é sempre interessante divulgar [a música paraense], principalmente para os mais jovens. É muito importante para o Trilogia festejar esse momento”.

Dedicados a promover a cultura amazônica, o público pode apreciar um show dinâmico com clássicos da região Norte, bem como a releitura de músicas individuais de Lucinnha, Nilson e Marhco. “O papel do trilogia é promover a cultura amazônica, não só do Pará, porque nós entendemos essa região como única, então tudo que está dentro da Amazônia é importante, faz parte da nossa identidade. As canções [que tocamos] são clássicas da Amazônia, que de alguma forma fazem parte da vida de cada um”, complementou Nilson Chaves.

A Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes dá notoriedade à cultura nortista para quem é da região e, principalmente, para o público que vem de outras regiões, afirma o visitante Thyago Leão, 22 anos. “Acredito que as apresentações musicais contribuem para enaltecer nossa cultura, o que fortalece e mantém viva a nossa herança cultural”.

SOBRE O TRILOGIA

Formada há 22 anos, o grupo alcançou sucesso com companheirismo, focado no propósito de divulgar a cultura local através da união de potências artísticas. Para Lucinnha Bastos, é gratificante receber o carinho do público por meio do trabalho em equipe.

“O Trilogia teve uma receptividade enorme. Nem a gente imaginava que o público ia curtir tanto. E aí, como aquele trabalho estava só em CD, veio a ideia de fazer um DVD. E daí a gente não parou mais. É muito bacana fazer Trilogia. Nos divertimos muito no palco e tem esse carinho e respeito um pelo trabalho do outro”, concluiu.

Imagem: Agência Pará de Notícias