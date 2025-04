SINOBRAS está com vagas abertas para contratação imediata

A SINOBRAS, siderúrgica do Grupo Aço Cearense, está selecionando profissionais para trabalharem em sua unidade matriz, localizada em Marabá, no sudeste do Pará. As vagas são para os cargos de Mantenedor Mecânico, Operador e Planejador (Mecânica).

As contratações são imediatas e todas as vagas estão abertas para pessoas com deficiência (PcD). Os interessados devem enviar o currículo para selecao@sinobras.com.br ou fazer o cadastro seguindo as seguintes orientações:

Acesse o site do Grupo Aço Cearense, no endereço www.grupoacocearense.com.br/sinobras;

Clique na aba “Contatos”;

Em seguida acesse o "Trabalhe Conosco";

Clique na vaga desejada e realize a inscrição. Os requisitos para todas as vagas podem ser consultados no próprio site.

Os currículos dos candidatos passarão por triagem de acordo com os requisitos mencionados nas vagas. Os perfis com maior aderência para as oportunidades de trabalho serão contatados para o processo seletivo e seguirão para as próximas etapas do processo, que terá testes, entrevistas e exames médicos. Todas as etapas de seleção são eliminatórias.