STF: Tarcísio diz que escândalo das mensagens “é grave”

Nesta quarta-feira (14), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), classificou como “grave” a revelação pela Folha de S.Paulo de que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF) teria usado de maneira não oficial a estrutura do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para produzir relatórios sobre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para Tarcísio, o episódio tem que ser investigado “com rigor”.

Mensagens obtidas pelo jornal mostram que assessores próximos ao ministro teriam feito pedidos de relatórios à Justiça Eleitoral. Os documentos, solicitados de maneira não convencional, foram usados para embasar decisões do próprio Moraes no Supremo. Na época, o ministro era o presidente do TSE.

Durante evento em São Paulo, o governador disse que todos devem “satisfação à sociedade”.

– Acho que é grave, acho que tem que ser investigado, tem que ser esclarecido (…) As pessoas, qualquer autoridade, devem satisfação à sociedade. É um caso que tem que ser apurado com todo rigor e ter as consequências necessárias – apontou.

Durante o evento, Tarcísio disse ainda não ser “tolerável nenhum tipo de abuso de poder”.

Fonte: Pleno News/Foto: Governo do Estado de São Paulo