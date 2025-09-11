quinta-feira, setembro 11, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

STF condena Bolsonaro a 27 anos por tentativa de golpe de Estado; pena segue regime fechado

Nesta quinta-feira (11 de setembro de 2025), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria de votos, condenar Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por envolvimento em uma trama para tentar um golpe de Estado após as eleições de 2022. A decisão foi tomada no processo que apurou diversos crimes ligados à tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, entre outros.

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, propôs essa pena levando em conta os seguintes crimes atribuídos a Bolsonaro: organização criminosa, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado.

Quase todos os ministros acompanharam o relator nesta dosimetria. Os votos favoráveis foram de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Apenas o ministro Luiz Fux votou pela absolvição em parte dos crimes e se manteve dissociado da determinação da pena.

Além do tempo de prisão, Bolsonaro foi condenado a 124 dias multa, com cada dia-multa fixado em valor equivalente a dois salários mínimos, em razão de sua condição econômica.

Embora a decisão tenha sido proferida, Bolsonaro não será preso de imediato. Como em processos no STF, há possibilidade de recursos cabíveis e o cumprimento da pena depende do trânsito em julgado, ou seja, quando todas as instâncias de contestação forem esgotadas.

A condenação marca um momento histórico no Brasil: é a primeira vez que um ex-presidente é sentenciado por tentativa de golpe de Estado, o que reforça debates sobre responsabilização de autoridades e os limites do poder político em um regime democrático.

Imagem: Ton Molina/STF

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Helder Barbalho e ministro Camilo Santana visitam obras do Porto Futuro II e Parque da Cidade, em Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,274FansLike
3,604FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315