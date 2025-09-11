quinta-feira, setembro 11, 2025
COP 30

Helder Barbalho e ministro Camilo Santana visitam obras do Porto Futuro II e Parque da Cidade, em Belém

O governador do Estado, Helder Barbalho, acompanhou nesta quinta-feira, 11, o ministro da Educação, Camilo Santana, em visita às obras do Porto Futuro II e do Parque da Cidade, em Belém. Os dois projetos são marcos estruturantes do legado que o Pará entrega à população por ocasião da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada na capital paraense em novembro deste ano.

As obras se encontram em fase final, com 98% de execução no Porto Futuro II e 99% no Parque da Cidade. Durante a agenda, o governador destacou o simbolismo da visita e o impacto direto das estruturas na vida dos paraenses.

“Foi uma visita rápida, mas que permite ao ministro sentir a atmosfera que envolve Belém neste período que antecede a COP30. Tivemos tempo de trazer o ministro Camilo Santana para conferir de perto o andamento das obras do Parque da Cidade e do Porto Futuro II”, ressaltou o governador Helder Barbalho.

PORTO FUTURO II

Com área total de 50 mil m², o Porto Futuro II reúne cinco armazéns históricos completamente revitalizados. Os espaços vão abrigar o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, o Museu das Amazônias, a Caixa Cultural e o Porto Gastronômico. A entrega do complexo está prevista para o mês de outubro, fortalecendo a integração entre cultura, ciência, economia verde e turismo.

PARQUE DA CIDADE

Durante a visita, o governador conduziu o ministro pelo prédio do Centro de Gastronomia, que oferece uma visão ampla do Parque da Cidade, área que concentrará a Green Zone e a Blue Zone da COP30.

Instalado na área de um antigo aeroporto da capital, o parque ocupa 500 mil m², com mais de 2.500 árvores plantadas e uma extensa área de lazer, entregue à população em junho. O espaço recebeu mais de 670 mil visitantes em menos de dois meses, e sediou ações públicas durante as férias escolares, atendendo cerca de 10 mil crianças, adolescentes e idosos até agosto.

Desde o dia 18 de agosto, o Parque da Cidade está sob gestão do governo federal e da ONU, para preparação das estruturas e credenciamento da COP30.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias

