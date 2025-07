“The Chosen”: veja quando saem todos os episódios da 5ª temporada

Os episódios da série que retrata a vida de Jesus serão disponibilizados em três partes semanais

Da CNN

A 5ª temporada da série “The Chosen”, drama histórico que se baseia na história de Jesus, estreia neste domingo (13) no streaming. Os dois primeiros episódios da nova fase foram exibidos nos cinemas em abril, e agora a história segue exclusivamente no Prime Video.

De acordo com o serviço de streaming, os episódios serão disponibilizados em três partes semanais.

Neste domingo (13) estreiam os episódios 1 e 2; na semana seguinte, em 20 de julho, chegam os episódios 3, 4 e 5; e, por fim, em 27 de julho, os episódios finais, 6, 7 e 8, que completam a temporada.

Diferente das temporadas anteriores, que narravam anos da vida de Jesus, esta se concentra em uma única semana: da chegada em Jerusalém à Última Ceia, e os eventos que levam à crucificação e ressurreição.

Sinopse da 5ª temporada de “The Chosen”

Recebido como um Rei em Jerusalém, Jesus (Jonathan Roumie) corajosamente enfrenta os mercadores corruptos, desencadeando uma série de eventos que abalam a cidade. Enquanto líderes religiosos lutam para calar sua crescente influência, Jesus divide uma última refeição com seus fiéis seguidores, ao mesmo tempo em que Judas faz um acordo que sela o destino de ambos.

A produção se tornou um fenômeno global entre o público cristão, sendo a primeira série sobre Jesus financiada por crowdfunding.

“The Chosen: A Última Ceia” estreou nos cinemas em 28 de março nos EUA e em 10 de abril internacionalmente, com incrível sucesso de bilheteria, arrecadando quase US$ 60 milhões (mais de R$ 300 milhões). No acumulado dos últimos três anos, os lançamentos de “The Chosen” nos cinemas arrecadaram quase US$ 140 milhões (mais de R$ 780 milhões) em 55 países do mundo todo.

Foto: Divulgação