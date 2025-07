Novo hit de K-pop destrona Bieber e se torna a música mais ouvida do mundo

“Daisies”, do novo álbum do canadense, ocupava o posto de música mais ouvida do Spotify no sábado (12)

Flávio Ismerim, da CNN

O mais novo lançamento do Blackpink aparece neste domingo (13) no topo da lista de músicas mais ouvidas do mundo no Spotify. “Jump”, que marca o comeback do grupo de K-pop, destronou “Daisies”, de Justin Bieber, que ocupava o posto no sábado (12).

A nova música do grupo sul-coreano acumulou mais de 6 milhões de reproduções na plataforma se streaming no sábado, enquanto o lançamento de Bieber ficou com 5,4 milhões e caiu para a terceira colocação do ranking. “Golden”, da trilha sonora de “KPop Demon Hunters”, completa o pódio na segunda posição, com 5,6 milhões de plays.

A queda de “Daisies” acompanha a tendência das músicas de “Swag”, novo álbum de Justin Bieber. O projeto, que tinha 5 das 10 músicas mais ouvidas do mundo no sábado (12), tem apenas uma no top do Spotify neste domingo. “All I Can Take” é a segunda mais ouvida do canadense e aparece na 12ª colocação com 3,5 milhões de reproduções.

Tanto “Jump”, do Blackpink, quanto “Swag” foram lançados na madrugada de sexta-feira (11) e se consolidaram como os principais lançamentos musicais da semana.

Reprodução/YG Entertainment