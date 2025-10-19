domingo, outubro 19, 2025
Titular do Flamengo deixa campo com dores contra o Palmeiras e preocupa

Jogador foi substituído aos 26 minutos do primeiro tempo da partida no Maracanã

Matheus Muratori, da Itatiaia

Zagueiro titular do Flamengo, Léo Ortiz deixou o duelo com o Palmeiras com dores no tornozelo direito e virou preocupação. Os times se enfrentaram neste domingo (19), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Léo Ortiz sentiu as dores ao cortar uma bola na defesa aos 16 minutos do primeiro tempo. Ele seguiu em campo, mas precisou de atendimento e saiu aos 20. Contudo, o zagueiro foi substituído somente aos 26 por Danilo.

Neste momento, o Fla ficou com um jogador a menos. Diante disso, o Palmeiras conseguiu empatar a partida com gol do atacante Vitor Roque, aos 24, já que os flamenguistas venciam em casa por 1 a 0.

O primeiro tempo terminou em 3 a 1 para os mandantes. O jogo marcou o duelo dos dois líderes do Brasileirão. Léo Ortiz será reavaliado após a partida.

Divulgação/Flamengo

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315