United quebra longo tabu e vence Liverpool fora de casa pela Premier League

Red Devils encerram nove anos de seca contra os rivais como visitantes

João Marcelo Cardoso, da Itatiaia

Neste domingo (19), o Manchester United voltou a vencer em Anfield após nove anos. Pela oitava rodada da Premier League, os Red Devils bateram o Liverpool por 2 a 1. Mbeumo e Maguire marcaram para os visitantes, enquanto Gakpo fez o gol dos Reds.

A última vez que o Manchester United havia vencido o Liverpool fora de casa tinha sido no dia 17 de janeiro de 2016. Na ocasião, os Red Devils venceram por 1 a 0, com gol de Rooney. Desde então, foram dez jogos, cinco empates e cinco vitórias dos Reds, incluindo o humilhante 7 a 0 em 2023.

Com o resultado, o Liverpool perdeu a chance de recuperar a vice-liderança da Premier League. A equipe caiu para a quarta posição, com 15 pontos — quatro atrás do Arsenal, primeiro colocado. Do outro lado, o Manchester United alcançou o nono lugar, com 13 pontos.

O jogo

Na primeira investida, o Manchester United abriu o placar. Com um minuto de jogo, Diallo lançou para Mbeumo, que bateu na saída do goleiro Mamardashvili e marcou o primeiro gol da partida. Atrás no placar, o Liverpool comandou as ações e pressionou.

Ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos, o Liverpool acertou a trave pela primeira vez. Após cruzamento rasteiro de Salah, Gakpo tirou de Lammens, mas a bola parou no poste. Os Reds continuaram pressionando, mas foram ao intervalo atrás do placar.

Aos cinco minutos da etapa complementar, Gakpo acertou a trave de novo. Em cobrança de falta, Salah cruzou para o atacante holandês, que novamente parou no poste.

O Liverpool só conseguiu chegar ao empate aos 33 minutos do segundo tempo. Chiesa fez boa jogada individual e cruzou rasteiro, e Gakpo, dessa vez, só desviou para o fundo das redes. No entanto, o Manchester United voltou à frente do placar seis minutos depois. Bruno Fernandes cruzou no segundo poste e Maguire marcou de cabeça.

Aos 43 do segundo tempo, os Reds tiveram a última grande chance da partida. Frimpong fez grande jogada individual e cruzou para Gakpo, que estava sem marcação e com o gol aberto. Porém, o atacante holandês cabeceou para fora, e o United saiu com os três pontos.

Próximos jogos

O Liverpool volta a campo na quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Eintracht Frankfurt, pela Champions League. A partida será realizada no Deustche Bank Park, em Frankfurt, na Alemanha.

Já o Manchester United recebe o Brighton no sábado (25), às 9h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester. A partida é válida pela nona rodada da Premier League.

Divulgação/Manchester United