Último filme de “Downton Abbey” estreia em setembro; veja pôster

No terceiro filme da franquia, estão confirmados atores que estiveram presentes na série e nos dois primeiros filmes, como Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern e Michelle Dockery

A Universal Pictures divulgou neste domingo (6) o pôster de “Downton Abbey – O Grande Final“, filme que marcará o encerramento da icônica franquia. A distribuidora também confirmou a estreia do longa nos cinemas para setembro de 2025.

Segundo Gareth Neame, produtor do longa, a nova sequência incluirá uma homenagem significativa à Maggie Smith, atriz que faleceu em setembro de 2024, e que interpretou Violet Crawley na série.

Ele acrescentou: “Além disso, também é possível notar os próprios atores expressando seu luto pela matriarca da série, o que torna a homenagem ainda mais autêntica e comovente.”

Para o terceiro filme da franquia, além do retorno de atores que estiveram presentes na série e nos dois primeiros filmes, como Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern e Michelle Dockery, novos nomes já estão confirmados para a trama.

É o caso do vencedor do Globo de Ouro por “Os Rejeitados” em 2024 Paul Giamatti, que irá reprisar o papel como o irmão de Cora Grantham (Elizabeth McGovern), Harold Levinson.

Além do ator, nomes como Joely Richardson (“Os 101 Dálmatas”), Alessandro Nivola (“Jurrasic Park 3”), Simon Russell Beale (“A Morte de Stalin”) e Arty Froushan (“Carnival Row”) também chegam no elenco.

O terceiro filme é escrito pelo criador de “Downton”, e vencedor do Oscar Julian Fellowes.

“Downton Abbey” se iniciou como uma série de televisão britânica aclamada pela crítica. Com seis temporadas (de 2010 a 2015), a história se desdobrou em um longa-metragem que arrecadou quase US$ 200 milhões em 2019. Em abril de 2022, um segundo filme desembarcou nas salas de cinemas do Brasil.

Da CNN