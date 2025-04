Um assombroso faroeste de guerra com o herói de Avatar em seu papel mais desprezível

Esqueça o romance de cowboy! O western The Keeping Room revela um lado completamente diferente e apresenta a estrela de Avatar, Sam Worthington, no seu momento mais cruel.

Embora o faroeste em si tenha sido visto inicialmente como um gênero romantizado, os melhores e mais duradouros representantes do gênero sempre foram aqueles que examinaram criticamente a história. Os principais exemplos são O Falcão Negro, Quando é Preciso Ser Homem e O Homem que Matou o Facínora.

Um Refúgio de 2014 pode não ter potencial para se tornar um clássico, mas definitivamente vale a pena para os fãs do gênero! O western sombrio aborda a guerra civil e suas consequências de uma forma amarga.

Infelizmente, o longa ainda não está disponível em nenhuma plataforma de streaming aqui no Brasil. Contudo, ainda assim, vale ressaltar essa obra cinematográfica — e entrar na torcida para que ele apareça nas plataformas digitais!

É disso que se trata Um Refúgio

Em 1865, a Guerra Civil está quase no fim, mas Augusta (Brit Marling), sua irmã Louise (Hailee Steinfeld) e a escrava Mad (Muna Otaru) enfrentam um novo perigo. As mulheres do Sul de repente se veem confrontadas por uma tropa de soldados da União. Cansados ​​das inúmeras dificuldades da guerra, eles se separaram do exército da União.

Agora os desertores roubam, saqueiam e assassinam, tornando a área insegura. Quando finalmente encontram as três mulheres, eles suspeitam que elas estão diante de vítimas aparentemente indefesas e acreditam estar em uma posição superior. Mas as mulheres fazem tudo o que podem para impedir que os homens ataquem elas e suas casas.

Desacelerado e exaustivo

Com Um Refúgio, o diretor Daniel Barber oferece um assombroso faroeste de guerra que mais uma vez visa demonstrar universalmente que a guerra leva a uma coisa acima de tudo: brutalidade e sofrimento.

No entanto, o objetivo do filme não é extrair essa percepção das batalhas brutais que os ianques e os confederados travaram ao longo de quatro anos. Em vez disso, ele vê a guerra civil de uma perspectiva privada e espacialmente definida.

O foco aqui está em três mulheres que, diante de medos existenciais cada vez maiores, sentem-se compelidas a se defender. Como um monstro marcado pela guerra, a estrela de Avatar, Sam Worthington, tem permissão para causar repulsa em seu papel mais repulsivo até hoje.

Daniel Barber não apenas destrincha as identidades de gênero associadas ao faroeste clássico, mas também trabalha em direção a um final brutal que, apesar de toda a sua necessidade violenta, carece de qualquer triunfo real. A guerra é um inferno, seja no campo ou na retaguarda.

*Conteúdo Global AdoroCinema.