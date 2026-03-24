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SEGURANÇA

Vídeo: Lavagem de alimentos em água contaminada no Ver-o-Peso, em Belém

Um vídeo gravado nesta terça-feira (24) no Ver-o-Peso, em Belém, gerou repercussão nas redes sociais ao mostrar feirantes lavando cheiro-verde em água considerada imprópria.

Nas imagens, é possível observar que a lavagem ocorre em meio a lixo, restos de peixes e presença de urubus, o que levantou preocupações sobre as condições de higiene e segurança alimentar no local.

O caso deve ser apurado pelos órgãos competentes, que podem adotar medidas diante da situação.

A cena reacende o debate sobre fiscalização e condições sanitárias em pontos tradicionais de comercialização de alimentos.

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