Vídeo: Lavagem de alimentos em água contaminada no Ver-o-Peso, em Belém

Um vídeo gravado nesta terça-feira (24) no Ver-o-Peso, em Belém, gerou repercussão nas redes sociais ao mostrar feirantes lavando cheiro-verde em água considerada imprópria.

Nas imagens, é possível observar que a lavagem ocorre em meio a lixo, restos de peixes e presença de urubus, o que levantou preocupações sobre as condições de higiene e segurança alimentar no local.

O caso deve ser apurado pelos órgãos competentes, que podem adotar medidas diante da situação.

A cena reacende o debate sobre fiscalização e condições sanitárias em pontos tradicionais de comercialização de alimentos.