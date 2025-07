Veja fotos dos ensaios da nova turnê do BLACKPINK

A nova música do grupo, intitulada Jump, também ganhou seu primeiro teaser.

Por Rômulo Santana

BLACKPINK já está ensaiando no palco da sua nova turnê. Rosé, Jenniee Jisoo compartilharam fotos e vídeos nos bastidores da <DEADLINE> WORLD TOUR, que será iniciada nesse fim de semana. Além das fotos publicadas nesta sexta-feira (04), a primeira prévia da nova música das meninas foi liberada.

Segundo informações da empresa responsável pelo gerenciamento do grupo, YG Entertainment, Jump será mostrada ao público nessas duas apresentações na Coreia do Sul e depois será disponibilizada nas plataformas.

Nas mídias publicadas pelas integrantes, elas são vistas utilizando elevadores de palco, praticando catwalk na passarela, esperando sentadas nas escadas do backstage, além de pousarem ao lado de uma grande equipe, em uma sala de ensaios.

Esses conteúdos animaram os Blinks, como são chamados os fãs do grupo. Logo, comentários como: “AI EU TÔ CHORANDO MANO, MEU DEUS” ou “Já estou contando os minutos até poder vê-las ao vivo novamente. Eu amo muito todas vocês”, dominaram as publicações.

Já a prévia de Jump, que ainda não tem data de lançamento divulgada, apresenta um solo de guitarra acompanhado de batidas eletrônicas, os elementos são finalizadas com a voz de Jennie. No vídeo, um fundo preto é coberto por listras rosas, que depois desaparecem e dão lugar ao logotipo do single.

🚨 BLACKPINK teases their comeback single ‘JUMP.’ pic.twitter.com/JzpHhKVTCK — Pop Base (@PopBase) July 4, 2025

Vale lembrar que esse será o primeiro lançamento o BLACKPINK desde setembro de 2022. Na ocasião, oito canções foram liberadas como parte do disco Born Pink, que teve dois singles, Pink Venon e Shut Down. Até o momento, não há informações sobre um novo álbum.

Depois dos dois shows em terras coreanas, as meninas vão passar por outros países da Ásia, Europa e América do Norte. Elas devem ficar na estrada até janeiro de 2026, ainda não sabemos se vão acontecer apresentações em países da América Latina.

@JENNIERUBYJANE/REPRODUÇÃO

Leia mais em: https://capricho.abril.com.br/entretenimento/veja-fotos-dos-ensaios-da-nova-turne-do-blackpink/#google_vignette