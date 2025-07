Verão Seguro 2025: Polícia Militar do Pará reforça policiamento e dá dicas para férias tranquilas

Com o aumento do fluxo de turistas nas férias de julho, a Polícia Militar do Pará lançou a Operação Verão Seguro 2025 para garantir a segurança nas principais áreas turísticas, como Salinópolis, Mosqueiro, Outeiro e Bragança. A ação, iniciada em 28 de junho, mobiliza mais de 7 mil policiais, 223 viaturas, além de patrulhamento aéreo e fluvial, com o apoio de centros de comando integrado.

Para aproveitar o veraneio sem preocupações, a PM orienta cuidados essenciais: revisões preventivas de veículos, uso do cinto de segurança, respeito às leis de trânsito e proibição de dirigir sob efeito de álcool. Na praia, a recomendação é escolher locais movimentados, proteger objetos de valor, acompanhar crianças com pulseirinhas de identificação e seguir as orientações dos salva-vidas.

A PM também alerta para o cuidado com documentos e dinheiro, sugerindo o uso de pagamentos eletrônicos e atenção redobrada a golpes em caixas eletrônicos e promoções falsas. Em emergências, a população deve acionar o 190 ou procurar um posto policial.

Segundo o comandante-geral, coronel Dilson Júnior, o foco é garantir que o verão seja seguro e agradável para todos: “Estamos atuando com planejamento e reforço em áreas estratégicas para prevenir crimes e proteger os veranistas.”

A Polícia Militar reforça que a segurança depende da colaboração de cada pessoa, com atenção, respeito às leis e prudência para um veraneio tranquilo.